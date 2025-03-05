İktidara yakın gazeteden dev faiz indirimi iddiası: 750 baz puan!

Yayınlanma: 05.03.2025 - 13:51

Güncelleme: 05.03.2025 - 13:51

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikaları Kurulu, 6 Mart 2025 tarihinde faiz kararı almak üzere toplanacak.

Ocak ayında gerçekleştirilen toplantıda politika faizi 250 baz puan indirilen TCMB, faiz oranını yüzde 45'e çekmişti. Geçen yıl boyunca faiz oranlarını 8,5’ten yüzde 50’ye çıkaran banka, yılın son çeyreğinde faiz indirimine giderek 250 baz puanlık bir adım atmıştı.

PİYASALARDA BEKLENTİ 250 BAZ PUAN İNDİRİM

Yarınki toplantıda piyasaların ortak görüşü, Merkez Bankası'nın 250 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı yönünde. Bu karar, ekonomistler ve bankalar arasında geniş bir beklenti oluşturmuş durumda.

Merkez Bankası'nın faiz kararı, piyasalarda en çok merak edilen gelişmeler arasında yer alıyor. Ocak ayında yapılan 250 baz puanlık indirimin ardından, TCMB'nin faiz indirimine devam edip etmeyeceği, ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izleniyor.

GLOBAL BANKALARDAN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Morgan Stanley, TCMB'den 250 baz puanlık faiz indirimi beklerken, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 27,5 olarak açıklamıştı. JPMorgan ise, mart ve nisan ayında 250’şer baz puanlık faiz indirimi yapılacağı öngörüsünde bulunarak, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 27,2 olarak belirledi. Deutsche Bank da benzer şekilde 250 baz puanlık faiz indirimi beklerken, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak tutuyor. ING ise, 2025 yılı sonuna kadar enflasyonun yüzde 30'un altına düşmesini öngörüyor.

YENİ ŞAFAK'TAN DEV İNDİRİM İDDİASI

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, şubat ayında toplantı yapmadan geçiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), yüksek faiz oranlarının sanayiciler, üreticiler ve piyasa üzerindeki baskısını artırdığına dikkat çekti. Habere göre iş dünyası, Merkez Bankası'nın yarın yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında güçlü bir faiz indirimi yapması gerektiğini belirtti.

İş dünyasının beklentilerine göre, enflasyondaki iki aylık düşüş dikkate alınarak TCMB'nin politika faizinde 7,5 puanın üzerinde bir indirime gitmesi bekleniyor. Bu beklenti, piyasaların ve ekonomistlerin gözlerini Merkez Bankası'nın alacağı karara çevirmesine neden oldu.

Gazeteden alınan haber metni şu şekilde:

"Finansman yükü altında ezilen iş dünyası yarın toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’ndan sert bir faiz indirimi istiyor. Şubat ayını toplantı yapmadan geçiren Merkez Bankası'nın, enflasyondaki iki aylık düşüşü de dikkate alarak politika faizinde 7,5 puanın üzerinde indirime gitmesi bekleniyor.

Şubat ayını toplantı yapmadan geçiren Merkez Bankası'nın, yarınki toplantıda enflasyondaki iki aylık düşüşü de dikkate alarak politika faizinde 7,5 puanın üzerinde indirime gitmesi bekleniyor. Yüksek faiz nedeniyle sanayicilerin, üreticilerin, piyasanın yükünün gittikçe ağırlaştığını ifade eden iş dünyası, Merkez Bankası'nın yarın yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında güçlü bir faiz indirimi yapması gerektiğini kaydediyor.

Faiz indirimine Aralık 2024'te başlayan Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50'den yüzde 47,5'e çekmiş, en son toplantı yaptığı ocak ayında da iş dünyasının güçlü faiz indirim beklentisine rağmen, indirimi 250 baz puanla sınırlı tutmuştu. Ocak ve şubat ayı verileriyle yüzde 40'ın altına, yüzde 39,05'e gerileyen enflasyon da Merkez Bankası'nın iş dünyasının beklentileri doğrultusunda indirim yapması için elini güçlendirdi.

Enflasyondaki düşüş sürecine rağmen Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihale faizi olan politika faizinde güçlü bir indirime gitmemesi özellikle üreticileri yüksek finansman yükü altında bırakıyor. Haziran 2023’ten bu yana yüksek faiz yükü altında üretim yapmak zorunda kalan sanayici, üretimini sürdürebilmek için yüzde 55-60 arasında yıllık maliyetle borçlanmak zorunda kaldı"