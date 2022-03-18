İktidara yakın Sabah duyurdu: EPDK, EPGİS Başkanı'na dava açtı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EGPİS) Başkanı Fesih Aktaş hakkında suç duyurusunda bulundu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EGPİS) Başkanı Fesih Aktaş hakkında "fiyatları etkileme" nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine Aktaş hakkında "fiyatları etkileme" suçunu işlediği iddiasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Aktaş'a, fiyatları etkileme kastıyla hareket ettiği suçlaması yöneltiliyor.
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, Aktaş ifadesinde hakkındaki iddiaların doğru olmadığını, kendisinin ve sendikasının toplumu bilgilendirme amaçlı olarak sosyal medya hesaplarında açıklama yaptığını belirterek suçlamaları reddetti.
Zamları duyuran EPGİS ile EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz arasında yaşanan polemik sonrası EPGİS zamları duyurmama kararı almıştı. Sosyal medyada petrol fiyatlarının düşüşüne rağmen fiyatların aşağı indirilmemesine yönelik tepkilere ilişkin açıklama yapan sendika, “Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir” bilgisini paylaşmıştı.
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