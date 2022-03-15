EPGİS, adli süreç nedeniyle fiyat duyurusuna ara verdi

15 Mart 2022 Salı, 19:56

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) artık akaryakıta gelen zamları duyurmayacağını açıkladı. EPGİS, “Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir” açıklaması yaptı.

Sosyal medyada petrol fiyatlarının düşüşüne rağmen fiyatların aşağı indirilmemesine yönelik tepkilere ilişkin açıklama yapan sendika, “Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir” bilgisini paylaştı.

Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir.

Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla — EPGİS (@trepgis) March 15, 2022

NE OLMUŞTU?

Akaryakıta altı gün üst üste gelen zamlar yurttaşı isyan ettiriyor. Zamları Twitter üzerinden duyuran EPGİS, 9 Mart’ta benzine 79 kuruş, motorine 2 lira 25 kuruş zam geldiğini açıklamıştı.

Sendika daha sonra ‘zamların ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edildiğini’ bildirmişti.

EPGİS ayrıca daha önce “Yapılan ve iptal edilen zam hakkında, hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz” yönünde açıklama yapmıştı.