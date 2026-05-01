İktidara yakın sendikalardan asgari ücret çıkışı: '28 bin lirayla bir hafta geçinemezsiniz'

1.05.2026 17:29:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyeti, işçi ve memur kesimlerinin gündeminde ilk sırada yer alıyor. İktidara yakınlığıyla bilinen Memur-Sen, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ yöneticileri, ücretlerin alım gücündeki düşüşe dikkat çekerek mevcut ekonomik politikaları eleştirdi. Açıklamalarda vergi sistemi ve gelir dağılımındaki bozulmaya karşı düzenleme çağrısı öne çıktı.

Memur-Sen’in Çorum’da düzenlediği programda konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, yüksek enflasyonun sabit gelirli kesimler üzerindeki baskısını artırdığını belirterek, “Enflasyonla mücadelede fatura ücretliye çıkarsa, toplumsal dayanışma zayıflar, iç tahkimat zarar görür” dedi.

Yalçın, gelir dağılımındaki bozulmanın orta sınıfı erittiğini savunarak emeklilerin geçim sıkıntısı yaşadığını, genç işsizliğinin ise umutları zayıflattığını dile getirdi. TÜİK verileri ile çarşı ve pazar fiyatları arasında uyumsuzluk olduğunu öne süren Yalçın, kira ve temel gıda kalemlerindeki artışların resmi verilerin üzerinde seyrettiğini ifade etti.

'28 BİN LİRAYLA BİR HAFTA GEÇİNEMEZSİNİZ'

TÜRK-İŞ’in Edirne’de düzenlediği etkinlikte konuşan Genel Başkan Ergün Atalay, asgari ücret ve emekli aylıklarına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Atalay, “Asgari ücret 28 bin lira. İlk kez TÜRK-İŞ’in açıkladığı yoksulluk sınırının altında kaldı. Bu parayla bir ayı bırakın, bir hafta geçinemezsiniz” ifadelerini kullandı.

Vergi dilimlerinin çalışanlar üzerindeki yükünü artırdığını belirten Atalay, işçilerin yılın ilk aylarında ikinci vergi dilimine girdiğini söyledi ve yeni bir vergi düzenlemesi çağrısı yaptı. Kayıtdışı istihdam, sendikasızlaşma ve işten çıkarma baskısının da çalışma hayatındaki temel sorunlar arasında yer aldığını kaydetti.

'İŞVERENİN BELİRLEDİĞİ ASGARİ ÜCRET OLAMAZ'

HAK-İŞ’in Bursa’daki 1 Mayıs programında konuşan Genel Başkan Mahmut Arslan, mevcut asgari ücret belirleme yöntemine yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Arslan, “İşverenlerin ve hükümetin belirlediği asgari ücret, bizim asgari ücretimiz olamaz” diyerek Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.

Vergi sisteminin adil olmadığını savunan Arslan, “Çok kazanandan az, az kazanandan çok vergi alan bir düzen var” dedi. Emeklilik sistemine ilişkin değerlendirmesinde ise çalışanların daha fazla prim ödemesine rağmen daha düşük maaş aldığını öne sürdü.

ORTAK GÜNDEM: ENFLASYON VE GEÇİM SIKINTISI

Üç işçi konfederasyonunun ortak gündeminde yüksek enflasyon, ücretlerin alım gücündeki düşüş, vergi yükü, emekli aylıklarının yetersizliği ve gelir dağılımındaki bozulma başlıkları öne çıktı.

