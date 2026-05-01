İslam Memiş'ten dev rekor tahmini: 'Gram altın tarafında 10 bin TL seviyesi...'

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında merkez bankalarının faiz kararları yer alıyor.

Piyasa uzmanı İslam Memiş, Japonya Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını sabit tuttuğunu hatırlatarak, Avrupa Merkez Bankası’nın da benzer şekilde temkinli bir politika izlemesinin beklendiğini ifade etti. Jeopolitik gerilimler ile petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın belirsizliği artırdığını belirten Memiş, bu nedenle merkez bankalarının ihtiyatlı hareket ettiğini vurguladı.

ONS ALTINDA MART SONRASI YÜKSELİŞ

Altın piyasasında mart ayının önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Memiş, ons altına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

Uluslararası piyasalarda ons altın 4635 dolar seviyesinde yüzde 2 primli tepki alımıyla karşımızda durmaya devam ediyor. Mart ayında en kötüsü geride kaldı uyarımı tekrar anımsatmak isterim. Mart ayında 4100 dolar seviyesine kadar gerileyen bir ons altın vardı karşımızda. Şu anda ons altın 4635 dolar seviyesinde. Yani nisan ayını 535 dolarlık bir yükselişle tamamlıyoruz

Mayıs ayına ilişkin yükseliş beklentisini sürdüren Memiş, teknik seviyelere dair şu ifadeleri kullandı:

Burada savaş devam ederse, stres artarsa yine Trump'ın söylemleri piyasayı manipüle etmeye devam ederse 4400 dolar seviyesi güçlü destek seviyesi. İlk önce 4.500 dolar seviyesi güçlü destek seviyesi. Mayıs ayı önümüzde yükselişlerin devam edeceğini ifade etmiştim. Yine beklentim devam ediyor

GRAM ALTINDA MAYIS VE YIL SONU HEDEFİ

Gram altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, mayıs ayı içinde 7 bin TL seviyesinin aşılabileceğini öngördü. Ons altında ise önce 4.850, ardından 4.900 dolar seviyelerinin test edilebileceğini belirtti.

Memiş, "Mayıs ayı içinde 7.000 TL seviyesinin üzerine ataklar bekliyorum. Ons altın tarafında önce 4850 tekrar 4900 dolar seviyesi denemesini yapabilir. O yüzden mayıs ayı tarafında benim altın tarafındaki öngörüm yükseliş yönlü devam etmekte. gram altın tarafında 10.000 TL seviyesi yıl sonuna kadar tekrar geçerliliğini korumakta" şeklinde konuştu.

YATIRIMCIYA UZUN VADE UYARISI

Kısa vadeli dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten İslam Memiş, yatırımcıların sabırlı hareket etmesi gerektiğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

Mayıs ayına baktığımız zaman yine sessizce beklemeye devam edeceğiz. Bu soygunda masada olmayacağız. Kenarda olmaya devam edeceğiz. Kıymetli arkadaşlar orta ve uzun vadede petrol karşısındaki bütün varlıklarla alakalı yükseliş yönlü beklentimizi tekrar korumaya devam ediyoruz

*Haberde bulunan veriler uzman görüşü olup yatırım tavsiyesi değildir.