İktidara yakın Yeni Akit'ten kısıtlı akaryakıt indirimine övgü: Bu yandaşlık bir rüya mı?

Batı Asya’da yaşanan ABD–İran savaşıyla birlikte petrol fiyatları kısa sürede keskin biçimde yükseldi. Bu artış Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına yüksek zam olarak yansırken, ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşın sona erebileceğine ilişkin açıklamalarının ardından gerileyen petrol fiyatları nedeniyle gündeme gelen sınırlı indirimlerin iktidara yakın Yeni Akit gazetesinde sunuluş biçimi dikkat çekti.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN ARTTI?

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, 28 Şubat 2026'da gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybetti. Savaşın patlak verdiği gün 73,20 dolar olan Brent petrol varil fiyatı, İran Devrim Muhafızları'nın 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nı geçişe kapatmasıyla sert yükselişe geçti. Günlük yaklaşık 20 milyon varil petrolün transit geçtiği kritik su yolunun kapanmasının ardından Brent petrol 9 Mart Pazartesi günü gün içinde 117,41 dolar seviyesine kadar çıkarak yüzde 25,80 artış kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın yakında sona erebileceğini açıklamasının ardından fiyatlar yüzde 6'nın üzerinde gerilemişti. 11 Mart itibarıyla Brent petrol 89,54 dolar seviyesinde seyrediyor.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK ZAMMI GÜNDEMDEYDİ

Çatışmanın derinleşmesiyle birlikte Türkiye'de akaryakıt fiyatları hızla yükseldi. 4 Mart'ta motorinde litre başına 12 TL 45 kuruş, benzinde 3 TL 68 kuruşluk zam gündeme geldi; bu rakamlar cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıt zammı olarak kayıtlara geçiyordu. Hükümet bu noktada "Eşel Mobil" sistemini Resmî Gazete'de yayımlayarak devreye soktu. Düzenlemeyle fiyat artışlarının yüzde 75'i yurttaştan toplanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) üzerinden karşılandı; motorindeki 12 TL'yi aşan zam yerine 3,11 TL zam uygulandı.

Fiyatlardaki artış günler boyu birbirini izledi. 28 Şubat 2026 tarihinden 11 Mart 2026 tarihine kadar motorinde toplamda 3,68 TL, benzinde 3,21 TL artış kaydedildi.

'BU BİR RÜYA MI?'

İktidara yakın Yeni Akit'in bugün yayımladığı haberde, Batı Asya'daki savaşın yol açtığı peş peşe zamların ardından petrol fiyatlarındaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımasının beklendiği; motorinde 4,58 TL, benzinde 4 TL indirim öngörüldüğü belirtildi. Habere göre bu düzenlemeyle eşel mobil sisteminin uygulanmasının ardından yapılan zamların üstüne motorinde yaklaşık 1,15 TL, benzinde ise 75 kuruşluk sınırlı bir indirim yapılması bekleniyor. Yapılacak kısıtlı indirim beklentisinin "Bu defaki gerçekten havalara uçuracak! Akaryakıta “Bu bir rüya mı” dedirtecek indirim geliyor" başlığıyla sunulması dikkat çekti.

Türkiye'nin geçmiş ekonomik verileri incelendiğinde daha önce yapılan hesaplamalara göre, AKP hükümeti petrol fiyatlarındaki yıllık düşüşe rağmen ve dolar/TL kurundaki artışın bu düşüşü tamamen telafi etmeyecek seviyede olduğu dönemlerde indirime gidilmemişti. Akaryakıt fiyatların düşmesi gerekirken uygulanan gizli fiili zamlar daha önce de gündeme gelmişti.