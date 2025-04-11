Akaryakıta gizli zam yüzde 17'ye dayandı! Türkiye hariç tüm dünyada düşüyor...

Yayınlanma: 11.04.2025 - 14:55

Güncelleme: 11.04.2025 - 14:55

Akaryakıt fiyatları, Türkiye ekonomisinin hassas göstergelerinden biri olarak yakından takip ediliyor. Son dönemde petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarında çeşitli değişikliklere yol açıyor. Ancak bu değişimlerin ekonomik gerçeklerle ne kadar uyumlu olduğu tartışma konusu olmaya devam ediyor.

PETROL DÜŞÜYOR ZAM ARTIYOR

Ekonomik veriler incelendiğinde, akaryakıt fiyatlarının düşmesi gerekirken artış gösterdiği dikkat çekiyor. 11 Nisan 2024'te 85,48 seviyesinde bulunan petrol fiyatları, bugün 60,34 seviyesinden işlem görüyor. Bu da geçen seneden bu yana yüzde 29,41 düşüşe karşılık geliyor.

DOLAR YÜKSELİŞİ FİYAT ARTIŞINI AÇIKLAMIYOR

Aynı dönemde dolar/TL ise 32,34'ten 38,05'e yükselerek yüzde 17,89 artış gösterdi. Bu iki temel göstergedeki hareketler hesaba katıldığında benzin fiyatlarında geçen yıldan bu yana yüzde 16,95 oranında düşüş olması bekleniyordu.

FİİLİ ZAM YÜZDE 23,91'E ULAŞTI

Geçen sene aynı tarihte ortalama 42,60 TL olan benzin ve motorin fiyatları, 11 Nisan 2025 itibarıyla ortalama 43,84 TL'ye yükseldi. Yani geçen seneden bu yana fiyatlar yüzde 2,91 oranında arttı. Düşmesi gereken fiyatlar artış göstererek, fiili olarak yüzde 23,91'lik bir fiyat artışına işaret ediyor.

YILBAŞINDAN BU YANA TABLO AYNI

Yılbaşından bugüne olan değişim de benzer bir tablo ortaya koyuyor. 2 Ocak'ta 73,06 dolar olan petrol varil fiyatı yüzde 17,41 düşerken, dolar kuru yüzde 7,67 yükseldi. Bu verilere göre akaryakıt fiyatlarının yılbaşından bu yana yüzde 11,07 düşmesi gerekirken yurttaş yapılan zamlarla karşı karşıya.

BAKAN ŞİMŞEK: 'VERGİNİN YÜKSEK OLDUĞU ALGISI GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 15 Kasım 2024 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde, "Ülkemizde vergi yükünün yüksek olduğu algısı gerçeği yansıtmıyor. Dolaylı vergi yükünün çok yüksek olduğu yönündeki kanaat de doğru değildir. Vergi sistemimizdeki temel sorun dolaysız vergilerin yeterli düzeyde olmamasıdır" ifadelerinde bulunmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in bir önceki döneminde de Türkiye'de alınan yüksek vergiler ile dünyanın en pahalı benzini satılır hale gelmişti.