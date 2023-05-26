İktidardan 'seçim' ayarlı düzenleme: Borç yapılandırma başvurusu ile ilk taksit ödeme süresi uzatıldı
Devlete olan borçların yapılandırılması için 30 Mayıs’ta sona erecek başvuru süresi 30 Haziran’a, borçların ilk taksit ödeme süresi de 30 Temmuz’a kadar uzatıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 31 Mayıs'ta sona erecek olan devlete olan borçların yapılandırma başvurusu, bildirim ve beyan süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı.
İlk taksit ve peşin ödeme tarihleri için ise son ödeme tarihi 31 Temmuz olarak belirlendi ve ek süre tanındı.
DÜZENLEME NELERİ KAPSIYOR?
Düzenlemede tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor.
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