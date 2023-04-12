Evlilik kredisi şartları neler? Faizsiz evlilik kredisi taksitleri kaç ay olacak?
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. AKP'nin seçim beyannamesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. AKP'nin seçim beyannamesinde, yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi desteği verileceği açıklandı. Peki, evlilik kredisi ne kadar olacak? Evlilik kredisinin vadesi kaç ay olacak?
AKP'nin, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırladığı seçim beyannamesi kamuoyuyla paylaşıldı.
481 sayfadan ve 6 kısımdan oluşan beyannamede evlilik kredisi vaatlerden biri oldu.
EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?
Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında her ailede en az bir çalışanın bulunmasını sağlayacakları kaydedilen beyannamede, "Bu amaçla, özel sektör işletmelerinin sigorta primlerinin tamamını belirli bir süreyle devlet olarak biz ödeyeceğiz. Programı uygularken gençlere öncelik vereceğiz." denildi.
EVLİLİK KREDİSİ KAÇ TAKSİT OLACAK?
"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir. Bu üç unsurlu programın Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile uyumunu gözetecek, programlar arasındaki dengeyi, çalışma hayatında yer almayı caydırmayacak bir seviyede kuracağız.
Sosyal destek programlarımız ekonomik ve sosyal yan etkileri de dikkate alınarak gözden geçirilecek, aile bütünlüğünü koruyucu ve geliştirici vasfı güçlendirilecektir. Sosyal yardımlardan yararlanma koşullarını standardize edeceğiz. Annelere olduğu gibi babaların da esnek çalışma imkanlarını genişleteceğiz. Kadın ve erkeğin evlilik bağıyla kurulan aileyi her türlü zararlı eğilimden koruyucu tedbirler alacağız."
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