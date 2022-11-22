İktidarın doları düşürmek için icat ettiği kur korumalı mevduatın hızı kesildi

22 Kasım 2022 Salı, 04:00

İktidarın dolardaki artışı durdurmak için icat ettiği kur korumalı mevduatlar (KKM) gözden düşüyor. Dolar kuru uzun bir süredir sabit kalınca bu mevduata yönelik talep de azaldı.

CHP TBMM Grubu’nun haftalık ekonomi raporuna göre, bankalardaki toplam mevduat, 4-11 Kasım haftasında, 155 milyar lira artarak 8.58 trilyon liraya yükseldi.

BDDK’nin istatistiklerine göre yılbaşından bu yana ise TL mevduatlar yüzde 121 oranında arttı. Bu artışın büyük kısmı, dövize endekslenen mevduatlardan kaynaklandı. KKM hariç tutulduğunda TL mevduatlarda yılbaşından bu yana sadece yüzde 49 oranında artış oldu.

Döviz mevduatlarının, tümüyle parite etkisinden 1.4 milyar dolar artarak 239 milyar dolara yükseldiği 4-11 Kasım haftasında bu kapsamdaki gerçek kişilerin döviz mevduatları ise 1.2 milyar dolar artarak 144.8 milyar dolara yükseldi.