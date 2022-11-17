Kur korumalı mevduatta artış durdu

17 Kasım 2022 Perşembe, 15:30

KKM ekimin son haftasında 9 milyar lira arttı ve artış oranı da yüzde 0.6’ya geriledi. KKM, uygulamanın başladığı günden bu yana haftalık bazda daha önce yalnızca 8-14 Temmuz haftasında Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yüzde 1’in altında artmıştı.

BDDK verilerine göre, 11 Kasım haftasında KKM artış miktarı 982 milyon TL’de kaldı. Bu rakam, KKM’nin devreye alındığı 2021 yılı Aralık ayı sonundan bu yana en düşük haftalık artış olarak kayıtlara geçti.

Döviz kurunun yatay seyretmesiyle birlikte KKM’de kur farkı ödemeleri de durma noktasına gelirken, birikimini KKM’de değerlendirenler sadece faiz ödemesi alıyor. Bu oran da son olarak 3 aylık vade için yüzde 3’ün de altına gerilemişti.

KKM’de birçok kişinin vade sonunda yenileme yapmak yerine alternatif araçlara yönelmeye başladığı belirtiliyor.

5 Ağustos-14 Ekim arasındaki dönemde haftalık ortalama 27,3 milyar TL artan KKM hacmi, 21 Ekim haftasında 11 milyar TL, 28 Ekim haftasında 9 milyar TL, 4 Kasım haftasında 10 milyar TL artmıştı.

MEVDUAT HACMİ 170 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE

Öte yandan, bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 11 Kasım ile biten haftada 171,8 milyar lira artarak 8 trilyon 857,1 milyar liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,77 artışla 4 trilyon 129 milyar 991 milyon 344 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,37 yükselişle 4 trilyon 363 milyar 92 milyon 415 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 246 milyar 533 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 212 milyar 912 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 11 Kasım itibarıyla 3 milyar 712 milyon dolarlık azalış görüldü.

KREDİ HACMİ 65,9 MİLYAR LİRA ARTTI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,12 artarak 953 milyar 193 milyon 807 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,92 artışla 817 milyar 218 milyon 346 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 1,89 yükselişle 553 milyar 470 milyon 332 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 325 milyar 539 milyon 42 bin lirası konut, 27 milyar 809 milyon 970 bin lirası taşıt ve 599 milyar 844 milyon 795 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 78 milyar 127 milyon lira artarak 7 trilyon 117 milyar 517 milyon liraya çıktı.