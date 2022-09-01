İktidarın, ekimde yapacağı faiz ödemesi 60 milyar TL'yi bulacak

01 Eylül 2022 Perşembe, 04:00

Faize karşı olduğunu her fırsatta açıklayan AKP hükümeti ekim ayında 60 milyar lira ile 2022’in en yüksek faiz ödemesini yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, merkezi yönetim borç stoku 31 Temmuz itibarıyla 3 trilyon 621 milyar liraya ulaştı. Borç stokunun 1.1 trilyonu TL cinsi, 2.4 trilyonu ise döviz cinsi borçlardan oluşuyor. Projeksiyonlara göre ekimde yapılacak iç borç anapara ödemesi 10.9 milyar TL, faiz ödemesi ise 50 milyar 854 milyon TL. Yapılacak anapara ödemesi 56 milyon dolar. Aynı dönemde yapılacak dış borç faiz ödemesi ise 504 milyon dolar yani bugünkü kurdan yaklaşık 9.1 milyar TL. Buna göre ekimde borçlar için ödenecek toplam faiz miktarı 60 milyar liraya çıkacak. Bu arada bütçenin faiz giderleri de ocak-temmuz döneminde 151.3 milyar TL’ye ulaştı. Bu yıl için faiz giderlerine bütçeden ayrılan ödenek toplamı ise 329.8 milyar TL’ydi.

