İktidarın, ekimde yapacağı faiz ödemesi 60 milyar TL'yi bulacak
Faize karşı olduğunu belirten iktidar, ekimde iç ve dış borçlar için rekor seviyede faiz ödemesi yapacak. Borç faizi için yapılacak ödeme 60 milyar lirayı bulacak.
Faize karşı olduğunu her fırsatta açıklayan AKP hükümeti ekim ayında 60 milyar lira ile 2022’in en yüksek faiz ödemesini yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, merkezi yönetim borç stoku 31 Temmuz itibarıyla 3 trilyon 621 milyar liraya ulaştı. Borç stokunun 1.1 trilyonu TL cinsi, 2.4 trilyonu ise döviz cinsi borçlardan oluşuyor. Projeksiyonlara göre ekimde yapılacak iç borç anapara ödemesi 10.9 milyar TL, faiz ödemesi ise 50 milyar 854 milyon TL. Yapılacak anapara ödemesi 56 milyon dolar. Aynı dönemde yapılacak dış borç faiz ödemesi ise 504 milyon dolar yani bugünkü kurdan yaklaşık 9.1 milyar TL. Buna göre ekimde borçlar için ödenecek toplam faiz miktarı 60 milyar liraya çıkacak. Bu arada bütçenin faiz giderleri de ocak-temmuz döneminde 151.3 milyar TL’ye ulaştı. Bu yıl için faiz giderlerine bütçeden ayrılan ödenek toplamı ise 329.8 milyar TL’ydi.
Video Haberler
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'AKP gençliği karakol bastı, polisi dövdü'
- Atatürk'ü anmayan vali yuhalandı
- Sedat Peker'den yeni iddialar
- Kadın ve çocukları hedef alan imamla ilgili yeni gelişme
- Doğalgaza rekor zam geldi!
- Başsavcılık harekete geçti
- AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde bir deprem daha!
- AKP kararını verdi
- Oğuzhan Özyakup'un yeni adresi belli oldu!
- İşte Saray'dan gelen talimatlar