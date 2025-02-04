İktidarın emekçiye yaptığı artışlar daha ilk aydan eridi: Maaş zammı uçtu

Yayınlanma: 04.02.2025 - 11:28

Güncelleme: 04.02.2025 - 11:36

Milyonlarca memur ile memur emeklisi bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı almıştı. Ocak ayı enflasyonu ise yüzde 5.03 oldu. Memur ile memur emeklisine toplu sözleşme ile verilen zammın neredeyse tamamı daha ilk ayda eridi. İktidar yıllık enflasyonun yüzde 42.12’ye gerilemesiyle övünse de şubatla birlikte memur ile memur emeklisinin toplu sözleşme zammının tamamı erimiş olacak.

Memur ve memur emeklisi temmuz ayına kadar olan 5 aylık dönemi tamamen erimiş maaş ve aylık zamları ile geçirmek zorunda kalacak. Memur ile memur emeklisinin maaş ve aylıklarında bu yılın ilk ayında yüzde 11.54 artış yapılmıştı. Ancak bunun yüzde 6’sı toplu sözleşme zammıydı. Geriye kalanı ise geçen 6 aylık enflasyon farkında oluşuyordu. Enflasyon farkı da zam anlamına gelmiyor.

‘NEFES ALACAK HÂL KALMADI’

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, aileleriyle birlikte 25 milyona yaklaşan bir kitlenin alım gücünün sürekli düşecek olmasının kabul edilebilir bir durum olmadığına vurgu yaptı. Kahveci, “Bir tarafta git gide zorlaşan geçim şartları diğer tarafta yok olup giden alım gücü, kamu çalışanlarını ve emeklilerin hayatlarını adeta bir kabusa sürüklemektedir... Bugün gelinen noktada eğer bir aylık enflasyon bütün maaş zammını bir çırpıda alıp götürüyorsa memur ve emeklinin nefes alacak halinin kalmadığı görülmelidir. Bu durumun mutlak surette önüne geçilmelidir” dedi.

EK ZAM TALEBİ

Kahveci, ekonomiyi soğutmak, enflasyonu düşürmek amacıyla dar ve sabit gelirlilerin alım gücünü yok etmenin doğru bir yaklaşım olmadığına dikkat çekti. “Bu rakamlar, memur ve emeklinin kış ortasında yapayalnız ve korumasız bırakıldığını göstermektedir” diyen Kahveci, şöyle devam etti:

“Adaletli bir paylaşım iyi günde geliri zor günlerde külfeti paylaşmaktan geçer. Ülke büyürken pastadan hak ettiğini alamayan memur ve emekliler, enflasyon yükselirken de alım güçlerini kaybetmişlerdir. Bu ay itibarı ile memurlara ek zam yapılması, refah payı ile bu artışın desteklenmesi ve önümüzdeki aydan itibaren enflasyon farkının doğrudan memur ve emekli maaşlarına yansıtılması uygulamasına geçilmezse, memur ve emekli için 2025 yılı en zor ve en uzun yıllardan biri olacaktır. Yetkililerden beklentimiz, maaşları enflasyon karşısında sürekli eriyen kamu çalışanları için adaletin tecelli etmesi ve memur ve emeklilerimizin bütçelerinde oluşacak yükün hafifletilmesi yönünde karar almasıdır.”

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri ilk 6 aylık dönem için yüzde 15.75 oranında zam almıştı. Onun da yüzde 5.03’ü daha ilk aydan uçmuş oldu.

İktidar tüm tepkilere karşın yaklaşık 8 milyon asgari ücretli işçinin ücret artışını yüzde 30 ile sınırlı tutmuştu.

ASGARİ ÜCRETLİ ZORDA

Net 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücret bu yılın sonuna kadar geçerli olacak. Türk-İş ocak ayı açlık sınırını 22 bin 131 lira olarak açıklamıştı. Asgari ücret daha ilk aydan açlık sınırının altında kalmıştı.