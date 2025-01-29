Memur-Sen önünde eylem: Başka ülkenin emeklisinin bulaşığını yıkamak zorunda bırakılıyoruz

Yayınlanma: 29.01.2025 - 14:37

Güncelleme: 29.01.2025 - 14:37

Memur Emeklileri Derneği, Memur-Sen önünde bir basın açıklaması yaptı. Emeklilerin sıkıntılarının ve isteklerinin dile getirildiği açıklamaya Memur Emeklileri Derneği Genel Başkanı Hicran Tok, Bağımsız Emekliler Sendikası Genel Sekreteri Muzaffer Esen, Ordu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (OYAD) Genel Başkanı Ömer Öztürk ve Tüm Emekliler Sendikası Genel Sekreteri Ali Rıfat Temel de katıldı.

'MAAŞIMIZ MEZAR YERİ ALMAYA YETMİYOR'

İlk söz alan isim Memur Emeklileri Derneği Genel Başkanı Hicran Tok oldu. Torununa harçlık veren, ev araba alan emekililerden, bir simit ile çayı iki kişi alan emeklilere dönüştüldüklerini söyleyen Tok, mezar yeri bile alacak paralarının olmadığını belirterek, "19 bin lira maaş alırken, Karşıyaka'da bir mezar 40 bin lira" ifadelerini kullandı.

Memur-Sen'in, memur ve memur emeklisinin hak kayıplarına ilişkin toplu sözleşme masasında hiçbir hak kazanamayan tek yetkili sendika olduğunu kaydeden Tok, "2.5 milyon memur emeklisi mağdur edilmiştir. Sizleri görevinizi yapmaya davet ediyoruz. Verilmeyen seyyanen zam için buradayız, verilen maaşlarla geçinemiyoruz. Emekli hak ettigi yaşam standartlarına kavuşsun, dertlerimiz son bulsun istiyoruz" diye konuştu. Aldıkları emekli maaşının ATM'den çeker çekmez bitmesinden dert yanan Tok, "Kira için kevser, kredi borçları için nas, su faturası için felak okuyup boş ellerimizle amin diyoruz, elektrik faturası için la havle çekiyoruz" dedi.

'DEVLETİN BORCU'

Tok'tan sonra Bağımsız Emekliler Sendikası Genel Sekreteri Muzaffer Esen konuştu. Esen "Ömrümüzün en güzel yıllarını çalışarak tüketmiş olan biz emeklilerin yaşlılıklarını huzur içinde geçirmesini sağlamak devletin borcudur. Yüksek enflasyon sonucu temel tüketim hizmetlerinin sürekli artması, alım gücünün azalması ,dışa bağımlılığın artması ve faiz politikaları emeklilerin yaşam kalitesini azaltmaktadır" ifadelerini kullandı.

'KAHRAMANLAR AÇLIĞA MAHKUM EDİLDİ'

TSK'den emekli olan personelin sıkıntılarına ilişkin konuşan OYAD Genel Başkanı Öztürk ise taleplerinin 40 yıldır yerine getirilmediğini vurgulayarak, "Savaşta düşmana hilali çiğnetmeyen kahramanlar, barışta açlığa mahkum ediliyorsa, başka bir işte çalışmak zorunda kalıyorsa, bu işte bir yanlışlık vardır" diye konuştu.

'EMEKLİMİZ, BAŞKA ÜLKENİN EMEKLİSINİN BULAŞIĞINI YIKIYOR'

Son olarak konuşan Tüm Emekliler Sendikası Genel Sekreteri Temel de ülkede çalışanların ücretlerinin düşürülebildiği kadar düşürüldüğünü dile getirdi. Memur emeklisine "Siz başka ülkelerdekinden daha düşük prim ödediniz" denilemeyeceğini ifade eden Temel, "Dünya ortalamasının üzerinde prim verdik. Başka ülkedeki bir emekli Türkiye'de tatil yaparken bizim emeklimiz neden o otelde onun bulaşıklarını yıkamak zorunda kalıyor?" tepkisini gösterdi.