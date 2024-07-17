İktidarın emekli planı! 'Taban ücrette buluşturacaklar'

Yayınlanma: 17.07.2024 - 16:02

Güncelleme: 17.07.2024 - 16:02

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, emeklilere yönelik maaş düzenlemesinin geniş bir planın parçası olduğunu ve asgari ücret gibi en düşük emekli maaşının da genel bir seviyeye yayılmaya çalışıldığını savundu.

Emekli maaş düzenlemesi gibi önemli kararların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yerine AKP'nin grup başkanı tarafından duyurulmasının yanlış olduğu vurgulayan Karabat, "AKP’nin 2024’ü “Emekli Yılı” ilan etmesi kadar saçma bir durum" diye konuştu.

Özgür Karabat X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"1-Emeklilere müjde diye sunulan düzenleme, aslında büyük bir projenin göstergesi. Nasıl ki asgari ücreti çalışma hayatında genel ücret haline getirdiler, en düşük emekli aylığını da tüm emekliler arasında genele yayıyorlar.

2-AKP’li yetkililer en düşük emekli aylığını 12.500 TL’ye çıkardılar ve bundan 3 milyon 703 bin 788 emeklinin faydalanacağını söylediler. Toplam emekli sayısını 16 milyon 180 bin civarı dediler.

3-Emekliler arasında geriye kalan 12 milyon 476 bin 212 kişi ne yapacak?

Öyle saçma ve utanılacak bir durum ki bu açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yerine, AKP’nin grup başkanına yaptırıyorlar.

"NEDEN ŞEFFAF OLMUYORSUNUZ?"

4-On milyonlarca insanı doğrudan etkileyen emekli maaş kararlarını Vedat Işıkhan tweet atarak kutluyor.

AKP’nin 2024’ü “Emekli Yılı” ilan etmesi kadar saçma bir durum.

5-Yapılan maaş düzenlemesinden 3,7 milyon emekli doğrudan etkilenecek. Peki, halihazırda 12.500 TL maaş alan kaç kişi vardı? 3,7 milyon kişi eklenince toplam en düşük emekli maaşı alanlarında sayısı kaç oldu?

6-Buradan hep beraber Çalışma Bakanı Işıkhan’a çağrı yapalım. Kaç emekli, ne kadar maaş alıyor? Biner liralık maaş dilimleri ile bu verileri kamuoyu ile paylaşsın. Neden verileri saklıyorsunuz, neden şeffaf olmuyorsunuz?

7-Bizim tahminimiz, emeklilerin en az yarısının artık taban maaş alıyor olduğu yönünde. Daha yüksek prim ödemelerine rağmen milyonlarca emekli en düşük maaş verilerek aşağılanıyor.

8-Şimdi halkımız “Yüksek prim ödemeye ne gerek var, zaten en düşük emekli maaşını veriyorlar” demeye başlıyor. Sosyal güvenlik sistemine güvensizlik büyüyor ve bu durum kayıt dışı ekonomiyi besliyor."