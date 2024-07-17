Destici'den emekli maaşı tepkisi: 18 bin lira olmalı, bunun başka yolu yok

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, en düşük emekli aylığının 18 bin lira olması gerektiğini belirterek "Kaynak yoksa bulunur, bulunmalıdır" dedi.

AA
Yayınlanma: 17.07.2024 - 14:54
Destici'den emekli maaşı tepkisi: 18 bin lira olmalı, bunun başka yolu yok
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AKP'nin hazırladığı 53 maddelik Vergi Kanunları İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi''nde en düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmesi öngörüldü. Cumhur İttifakı'nın destekçisi Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) ise rakama tepki geldi.

Partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, en düşük emekli aylığının 18 bin lira olması gerektiğini belirtti.

Destici, "Bunun başka bir yolu yok. Hiçbir bahane kabul edilemez, kaynak yokmuş, bütçe açık verirmiş. Kaynak yoksa bulunur, bulunmalıdır. Nasıl faiz ödemelerine kaynak bulunuyorsa emekliye de kaynak bulunmalıdır" diye konuştu.

Mustafa Destici, emeklinin onurlu şekilde hayatını devam ettirecek bir maaşa kavuşmasının, devletin ve devleti yönetenlerin görevi olduğunu vurgulayarak, "Bunun 18 bin lira olması lazım, adaletli olan budur, 12 bin 500 lira değil" görüşünü paylaştı.


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