Çanakkale’nin iki ilçesinde operasyon... 184 kaçak göçmen ile 9 organizatör yakalandı
Çanakkale’de jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda 184 kaçak göçmen ile 9 organizatörün yakalandığı aktarıldı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Akçakeçili köyü Aktaş Ovası ile Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyü Kumbağlar mevkiinde Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince saat 00.30 ile 05.30 saatleri arasında düzenlenen operasyonlarda 184 kaçak göçmen ile 7’si Türk, 1’i Afganistan ve 1’i Mısır uyruklu 9 organizatör yakalandı.
Operasyonda minibüs, kamyonet ve bot motoru ele geçirildi. Jandarmada işlemleri devam eden 9 organizatör, işlemlerinin ardından Ayvacık ve Ezine ilçelerinde savcılığa sevk edilecekler.
Kaçak göçmenler ise, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.
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