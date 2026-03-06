“İktidarın karşısına birleşerek çıkacağız”

Emekli Meclisi’nin sefalet koşullarına karşı birleşik mücadele olasılıklarını tartışma çağrısı üzerine dün Birleşik Emekliler Sendikası, DİSK DEV Emekli Sen, Tüm Emekliler Sendikası, Emekli Meclisleri Sendikası ve TİP Emekli Bürosu temsilcileri bir araya geldi. Toplantıda, emekli aleyhine işleyen politikaların karşısında çok parçalı eylemlerin etkisiz kaldığı özeleştirisi öne çıktı. Emekli örgütleri önümüzdeki günlerde kendi teşkilatlarında konuyu değerlendirecek ve yöntem önerileriyle birlikte 15 Mart’ta ortak koordinasyon kurulu oluşturma gündemiyle toplanacak.

Ev sahibi Emekli Meclisi Sözcüsü Hasan Kaşkır toplantıdaki konuşmasında “Emekliler artık ağlıyor. Sorumluluk alalım ve en azından önümüzdeki temmuz zammına yönelik Türkiye'de bir ilk olabilecek birliktelikle iktidarın karşısına çıkalım, artık savunduklarımızı kazanıma dönüştürelim” dedi.

Birleşik Emekliler Sendikası Başkanı Mahmut Şengül ise “40 kişi alanlara çıktığımız sürece temsil ettiğimiz kitleye hiçbir şey veremeyeceğiz. Emekliler bu dağınıklık yüzünden güvenmiyor ve üye olmuyor. Kurumlarımız ayrı olabilir ama kurum kimliklerimizi bir yere asıp bir koordinasyon çatısı altında birleşmeli, alanlarda ortak ses çıkartmalıyız” diye konuştu. 2021 Tüm Emekliler Sendikası Beykoz Şube Başkanı İbrahim Karadağ ise “Birleşeceksek sadece ücret talebi için değil tüm adaletsizliklere, doğa talanına ve tüm sorunlarda sözümüzü söylemek için birleşmeliyiz” dedi.