TOKİ sosyal konut İstanbul kura tarihi açıklandı!
TOKİ İstanbul kura çekimi için beklenen tarih duyuruldu.
TOKİ'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki için 508 adet konut kura çekilişi için tarih netleşti.
TOKİ KURALARINDA ÜÇÜNCÜ ETAP BAŞLIYOR
Kura çekiminin 11 ilini kapsayan ikinci etabı Kilis ve Muş'la birlikte başladı.
28 Kasım'a kadar sürecek ikinci etap kuralarla Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır'da 29 bin 363 konut sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında çekilecek.
Üçüncü etap kuraları için yeni tarih, TOKİ resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Sosyal konut kuralarında yeni çekiliş 30 Kasım'da başlıyor.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU
TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi için tarih belli oldu. TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde;
"T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00’de gerçekleştirilecektir."
Buna göre; İstanbul Tuzla'da yapılacak olan kura çekimi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak.
TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kura çekimi hakkında konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?
TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.
Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.
TOKİ KURALARI NASIL SORGULANIR?
TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.
Video Haberler
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bizimkiler'in Ulviye'sinden kahreden haber
- ‘Bu karı’ diyene dikkat ettiniz mi
- 'En az 25 bin 400 TL olmalıdır...'
- 'Kulak çekme' polemiği: İYİ Parti'den açıklama
- TKH Genel Başkanı Tekerek dahil partililer gözaltında
- Anneden çocuğuna 'işkence' iddiası
- 'Kameralar, kayıt alındı mı?'
- Bildikleri halde uyarmamışlar, açığa çıktı...
- 'Dokunmadık gönül bırakmayacağız...'
- Organize belirsizlik