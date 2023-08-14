Son Dakika: Memur ve memur emeklileri için iktidar ilk teklifini açıkladı

Yayınlanma: 14.08.2023 - 15:10

Güncelleme: 14.08.2023 - 16:08

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin zam teklifi belli oldu.

Memur-Sen Konfederasyonu’nun Kamu çalışanlarını yetkili sendika olarak temsil ettiği görüşmelerde 9 Ağustos'ta müzakere aşamasına geçilmişti. Taraflar ikinci kez bir araya geldi.

Toplantı öncesi açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu İşveren Heyeti'nin ilk zam teklifini duyurdu.

Bakan Vedat Işıkhan, 2024 ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 zam teklifinde bulunduklarını açıkladı. Işıkhan, 2025 yılını kapsayan dönemler içinse ilk 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 5 zam teklifinde bulunduklarını belirtti.

İşte Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları:

"Masaya taraflar olarak değil paydaşlar olarak oturduk. Kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresi yapıldı. Müzakere aşamasına gelmiş bulunmaktayız.

Tarafların uzlaşısıyla başarıyla neticelendireceğiz.

967 madde üzerinden görüşmeleri sürdüreceğiz.

2024-2025 toplu sözleşmeleri çerçevesinde kamu işveren heyeti olarak 2024 yılı ilk 6 ay için 14, ikinci 6 ay için 9, 2025 ilk 6 ay için 6, ikinci alı 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. 2024 Ocak ayında enflasyonu dikkate aldığımızda yüzde 42'yi bulan artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci altı aylık dönemde kümülatif artış yüzde 54'ün üzerinde olacaktır. Temennimiz odur ki, paydaşlar da uzlaşı içinde imzalayalım."

MEMUR-SEN ÜÇER AYLIK ZAMLAR İSTEDİ

Öte yandan toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 içinse 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

AY SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Toplu sözleşme görüşmelerinde yaklaşık 4 milyon memur ile 2 buçuk milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları netleşecek.

7’nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde 15 Ağustos'ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilmesi beklenirken üçüncü toplantı ise 17 Ağustos'ta yapılacak.

Görüşmeler ay sonuna kadar tamamlanacak.

KİRA DESTEĞİ İSTENDİ

Öte yandan en büyük konfederasyon olmadığı için görüşmelerde olmayan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu da (KESK) taleplerini açıkladı.

Brüt 8 bin 138 TL olarak verilen ilave seyyanen ödeneğin taban aylık katsayısına dahil edilmesini ve emekli kamu görevlileri de bu artıştan yararlanmasını talep eden KESK, eş yardımının 3 bin 310 liraya, çocuk yardımının da 2 bin 220 liraya çıkarılmasını istedi.

Büyükşehirlerde 7 bin 500 lira, diğer şehirlerde 5 bin lira kira yardımı verilmesini öneren konfederasyonu, kamuda en az maaşı alan kamu emekçisi maaşı, 2024 Ocak itibarıyla 47 bin 500 liraya, diğer şehirlerde görev yapıyorsa 45 bin liraya çıkarılmasını istedi.

KESK, tüm kamu emekçilerine yılda iki kez brüt asgari ücret tutarında ikramiye verilmesini de talep etti.