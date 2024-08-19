İktidarın zam planı ortaya çıktı! Ocakta maaşlar ne olacak?

Yayınlanma: 19.08.2024 - 09:35

Güncelleme: 19.08.2024 - 09:35

İktidarın yılbaşında çalışan ve emeklilere en çok yüzde 20 zam planladığı ortaya çıktı.

10 Haber’den Erdal Sağlam’ın yazısına göre, geçtiğimiz ay Londra’da yabancı bir aracı kurumun düzenlediği toplantıya katılan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, sunumunun ardından yatırımcıların sorularını yanıtladı.

Özellikle asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları hakkında gelen bir soruya yanıt veren Karahan, 2024 yılı başında yapılan zamların oldukça yüksek olduğunu vurguladı.

Bu nedenle, çalışan kesimin yıl sonu enflasyon farkı beklentilerinin karşılanamayacağını belirtti.

Fatih Karahan’ın yabancı yatırımcılardan gelen sorular üzerine, yılbaşında yüzde 15-20 zamma göre kendi hesaplarını yaptıklarını söylediği aktarıldı.

Sağlam, yazısına şöyle devam etti:

(Fatih Karahan) 2025 yılı için belirledikleri enflasyon hedefinin yüzde 14, belirlenen enflasyon koridorunun üst sınırının yüzde 21 olduğunu hatırlatarak, ‘Biz de hesabımızı buna göre yapıyoruz, yılbaşı zamları yüzde 15 en fazla yüzde 20 oranında yapılacak’ demiş. Dolayısıyla yeni ekonomi programı kapsamında ‘gelirler politikası’ başlığı altında ortaya çıkan ‘geçmiş enflasyona değil hedeflenen enflasyon kadar maaş zammı politikası’nın geçerli olacağı açık. Zaten bir süredir yılbaşında çalışanlara ve emeklilere yapılacak zam oranlarının ne olacağı tartışılmaya başlamış, program gereği yüzde 20 en fazla yüzde 25 zam yapılacağı haberleri çıkmıştı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın yabancı yatırımcılara bu söyledikleri, ekonomi yönetiminde bu konunun tartışılıp kesin bir karara bağlandığını gösteriyor.