Toplumla inatlaşan iktidar - KADİR SERKAN SELÇUK

19 Ağustos 2024 Pazartesi

Çeşitli araştırma şirketleri tarafından art arda yayımlanan anketler, oransal olarak küçük farklılıklar gösterse de belirgin bir gerçeği açıkça ortaya koymaktadır. Araştırma şirketleri Metropoll ve Sonar’ın yaptığı son yoklamalara göre yerel seçimlerde ilk defa ikinci parti konumuna düşen AKP’deki gerileme artarak devam etmekte, nisan ayından bu yana yapılan anketlerde genel olarak oy oranları birbirine yakın görülen CHP ile AKP arasındaki fark ise günden güne açılmaktadır.

İktidar partisindeki erimenin nedenleri bellidir. Geçim sıkıntısı, işsizlik, emeklilerin durumu, liyakatsizlik, nepotizm bu nedenlerin önde gelenleri olmakla birlikte, bu sorunlara çözüm bulunamaması veya bulunmak istenmemesi de anketlerde görülen düşüşün nedenleri arasındadır. Çünkü iktidar artık sorun çözme niteliğini yitirmiş, kendisi sorun üreten bir mekanizma haline gelmiştir.

Son dönemde üretilen sorunlar arasında öncelikli olan ise çeşitli sosyal medya platformlarına konulan yasaklar ve özgürlüğü daraltma adımlarıdır. RTÜK’ün ve yargının, sokak röportajlarına müdahale etmesine kadar varan bu anlayışın aykırı hiçbir sese dayanamaz hale geldiği, sosyal medya platformlarının kapatılmasının ana nedeninin de bu olduğu açıktır.

GÜÇ AZALDI, BASKI ARTTI

Gittikçe büyüyen sorunlar, bu sorunların çözülememesi ve yeni sorunların yaratılması, gücü azalan her iktidarın başına gelen kaçınılmaz bir son olarak düşünülebilir. Tarih boyunca, iktidardan uzaklaşacağı anlaşılan her yönetimin yaşadığı süreç aşağı yukarı budur. Sorun üretme merkezi haline gelen AKP iktidarı da bunun önüne geçememekte, bu durum iktidar kanadının sinirlerini her geçen gün daha da germektedir.

Yine geçmişe bakıldığında, ülkeyi yönetemez duruma gelen ve iktidarını kaybetmekte olan yönetimlerin çözemedikleri sorunları gizleme yoluna başvurmaları da sık görülen bir durumdur. AKP’nin getirdiği yasakların bu çerçevede düşünülmesi gerekir. Erimenin önüne geçemeyeceklerini anlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibi, bu erimeyi durduramasalar bile yasaklarla, baskılarla, sansürlerle yavaşlatma yolunu seçmişlerdir.

Bunun yanı sıra yapılan milletvekili ve belediye başkanı transferleri, yaşanan oy kaybını gizlemenin bir başka yönü olarak medyada büyük bir gürültüyle servis edilmesine karşın AKP’nin kan kaybına çare olamayacak ve toplumda karşılık bulamayacaktır. Bu transferler, Erdoğan’ın gerçek sorunları görmezden gelerek yapay çareler aradığını gösteren bir başka durumdur.

Bu politikaların işe yaramayacağı açıktır. Çünkü hiçbir iktidar yasaklarla veya transferlerle ayakta kalmamıştır ve bundan sonra da kalamayacaktır. Toplumla inatlaşarak, farklı sesleri susturarak, sokak röportajında eleştiride bulunanları dahi tutuklayarak ülke yönetmek mümkün değildir. Ne zaman yapılacağı henüz belli olmayan fakat gittikçe yaklaştığı anlaşılan erken seçim; bu gerçeği Erdoğan’a sert bir biçimde gösterecek ve tarih boyunca gördüğümüz tablo bir kez daha karşımıza çıkacaktır.



KADİR SERKAN SELÇUK



