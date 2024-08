İktidarın ‘şezlong’ müjdesini eleştiren Tangören emeklinin aç olduğunu söyledi

Yayınlanma: 17.08.2024 - 04:00

AKP iktidarında yaşanan sıkıntılar emekliyi de vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “emekliler yılı” olarak ilan ettiği 2024 yılı, emekliye yaşam pahalılığından başka bir şey getirmedi. Yaşam pahalılığından ve ekonomik krizden ağır şekilde etkilenen emekliye bedava şejlong, indirimli kasa gibi “müjdeli haber” olarak sosyal yardımlar sunuluyor.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Türkiye Emekliler Derneği Basın Sözcüsü Mehmet Emin Tangören, emeklilerin “müjde” olarak gösterilen bazı sosyal hizmetlerden yararlanamadığını söyledi. Tangören, “Bazı üyelerimiz arıyor, ‘Türk Telekom bayilerine başvur-duğumuz-da bizim böyle bir şeyden haberimiz yok yanıtını alıyoruz’ diyorlar. Bazı otobüs firmaları, ‘bize böyle bir bildirim gelmedi. Dolayısıyla biz bu indirimleri uygulamıyoruz’ diyorlar. Ortada tam bir muamma var” dedi.

“Emeklilerin tatile gitmeye bütçe ayıramadığına” dikkat çeken Tangören, “Dalga geçer gibi şezlongların ücretsiz olacağı söyleniyor. Emekli ne yapsın bu saatten sonra bedava şezlongu” diye konuştu.

Emekli aylıklarının ortalama 14 bin 500 lira olduğuna işaret eden Tangören, “Türkiye şu anda emeklilerin yaşam standardı açısından Avrupa’nın ve birçok dünya ülkesinin altında kaldı. Sosyal yardımlarla çözülecek bir iş değil bu” ifadelerini kullandı. Her geçen yıl emeklilerin durumunun daha da kötüye gittiğini vurgulayan Tangören, “Bunun sonu sosyal patlamaya doğru gidiyor. Sosyal yardımlar falan bunu kurtaramaz. Çünkü tatile gidemeyecek durumda olan emekliye yolda indirim yapayım, kalacak yer ayarlayayım, şezlongdan da para almayayım diyorsunuz. Emekli et alamıyor evine. Biz et yemek istiyoruz artık. Protein almak istiyoruz” dedi.

Ankara Kuğulu Park’ta sorularımızı yanıtlayan emekliler memnuniyetsizliklerini şöyle dile getirdi: