İktisatçılar ve uluslararası raporlar ödemeler dengesi krizine dikkat çekti: Temel sorun cari açık

Yayınlanma: 30.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.07.2023 - 03:00

Ülkeyi krize sokan AKP iktidarı ekonomi yönetimini yenileyip güven vermeye çalışırken en önemli tartışma konularının başında ise dış kaynak ihtiyacı geliyor. Çünkü Mayıs 2023 itibarıyla Türkiye’nin cari açığı 60 milyar dolara ulaştı ve bu konu en önemli ekonomik sorunların arasına iyice yerleşti. Her yeni değerlendirme ve açıklanan rapor bunu teyit ediyor.

(Korkut Boratav)



Örneğin Makina Mühendisleri Odası’nın yayın organı “Sanayi ve Toplum”un güncel sayısında söyleşisi yer alan Prof. Dr. Korkut Boratav’ın bu konuda şu sözleri dikkat çekici: “Türkiye’deki egemen sermaye çevreleri ve uluslararası finans kapital neoliberal bir programa geçişte müttefiktir. Büyük ihtimalle AKP de ayak uyduracaktır. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek-Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan ikilisinin Mart 2024’e kadar ana görevleri, bir ödemeler dengesi krizini önlemek olacaktır. Döviz kurunun sıcak parayı çekecek bir düzeyde istikrar bulması sağlanırsa, neoliberal programa tam geçiş sonraki dönemde beklenmelidir.”

"İHTİYATLA KARŞILANMALI"

Allianz Trade’in yeni yayımladığı “2023 Yaz Ekonomik Görünüm Raporu”ndaki ülke bazlı yorumlarda ise şuna vurgu yapılıyor: “Macaristan ve Romanya’da ödemeler dengesi krizi belirmeye ve Türkiye’deki varlığını da sürdürmeye devam ediyor. Türkiye’de Mayıs 2023’te yapılan genel seçimler herhangi bir değişikliğe yol açmadı ve seçim sonrası daha geleneksel ekonomi politikalarına geçileceğine dair erken sinyaller ihtiyatla karşılanmalı.”