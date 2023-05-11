Son Dakika: 12 aylık cari açık martta 54.2 milyar dolar oldu

Yayınlanma: 11.05.2023 - 10:10

Güncelleme: 11.05.2023 - 10:30

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı.

Mart ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 484 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 372 milyon dolar fazla verdi.

2022’nin Ocak-Mart döneminde 17,8 milyar dolar olan cari açık, bu yılın aynı döneminde 23,6 milyar dolara yükseldi.

12 aylık cari açık ise 54,2 milyar dolar olarak kaydedildi. Şubat ayında 12 aylık cari açık 55,4 milyar dolarla 10 yılın zirvesini görmüştü.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 5,74 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

Reuters anketine katılan ekonomistlerin ortalama cari açık beklentisi de 5,2 milyar dolardı.