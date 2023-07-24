İlaç zammında fatura yurttaşa!

Yayınlanma: 24.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.07.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanı kararı ile ilaçlarda Avro kuru yüzde 30.5 artırılarak 14.0387 TL oldu. Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 48.41 TL olurken diğer ürünlerde ise barem değeri 25.30 TL oldu. Karar, 24 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, söz konusu artışın tedarik edilemeyen ilaçlar sorununun devam etmesine ve döviz artışı böyle devam ederse tedarik edilemeyen ilaçların kapsamının artmasına neden olacağını belirtti.

(Kubilay Yalçınkaya)



Yurttaşın ya cepten harcama ile ilaçlarını alacağını ya da tedavisinin eksik kalacağını kaydeden Yalçınkaya, “Sosyal Sigortalar Kurumu’nun kendi raporundaki reçete başına ödemelerine baktığınızda 158 TL’den 210 TL’ye çıkmış. Döviz cinsinden bir erime söz konusu. Bırakalım döviz cinsini, TL olarak artış enflasyonun çok gerisinde: Yüzde 33. Bazı emekliler aylıklarının yüzde 5 ile 10’u arasını ilaç için harcıyor” dedi.

(Nurten Saydan)



‘YARAYI İYİLEŞTİRMEYECEK’

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan ise kurlardaki güncellemenin bulunamayan ilaç sorununu çözmeyeceğini belirterek “Bu güncelleme ilacın hastaya ulaşmasına imkân sağlayacak seviyede değil, yarayı iyileştirmez sadece pansuman olabilir. İlaca ulaşmayı kolaylaştıracak gerçek iyileştirmelerin de bir an önce yapılmasını bekliyoruz” dedi.