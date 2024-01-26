İlave tediye ödemeleri ne zaman yatıyor? Çalışma Bakanlığı açıkladı

Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı.

Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı.



Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı…