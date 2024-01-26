İlave tediye ödemeleri ne zaman yatıyor? Çalışma Bakanlığı açıkladı

Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısıyla ilgili açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamu işçilerinin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısının bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 26.01.2024 - 09:35
İlave tediye ödemeleri ne zaman yatıyor? Çalışma Bakanlığı açıkladı
Abone Ol google-news

Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı.

Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı haberleri tediye ödemeleri haberleri

İlgili Haberler

Emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi, yasalaştı!

Emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi, yasalaştı!
Son dakika... Emekliye ek zam Meclis'te kabul edildi

Son dakika... Emekliye ek zam Meclis'te kabul edildi
Erdoğan'dan Şimşek ve Işıkhan'a talimat! Emekliye ek zammın perde arkası ortaya çıktı

Erdoğan'dan Şimşek ve Işıkhan'a talimat! Emekliye ek zammın perde arkası ortaya çıktı

En Çok Okunan Haberler