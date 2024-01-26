İlave tediye ödemeleri ne zaman yatıyor? Çalışma Bakanlığı açıkladı
Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısıyla ilgili açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamu işçilerinin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısının bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.
Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı.
Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı.— T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (@csgbakanligi) January 26, 2024
Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı…
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