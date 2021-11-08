İlhamını kendisinden alan 11’inci nesil Honda Civic Sedan satışa sunuluyor

08 Kasım 2021 Pazartesi, 02:00

Yeni Honda Civic Sedan, 1.5 litre VTEC Turbo motoru ile uyumlu çalışan CVT şanzımanı, yenilenen dinamik sürüş performansı ile öne çıkarken çekici dış tasarım çizgileri, aydınlık ve sade kabin içi tasarım ayrıntıları, Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu gelişmiş multimedya sistemi, Honda Sensing’in aktif güvenlik donanımları ve sürüş destek teknolojileri ile kullanıcılarına daha konforlu bir yolculuk deneyimi sunmak için yenilendi. Civic, dijital göstergeler, standart 7 inç renkli dokunmatik ekran ve yeni 9 inç HD renkli dokunmatik ekran olmak üzere iki yeni sistem bulunuyor.

Her iki bilgi-eğlence sistemi ekranı da kullanım kolaylığı ve daha rahat bir görüş için yaklaşık 4 inç daha yüksekte konumlandırılırken, 10,2 inçlik yüksek çözünürlüklü tam renkli LCD ekran, tamamı direksiyon simidinden kişiselleştirilebilen çeşitli bilgileri gösteriyor.

Civic Sedan’ın güç aktarma organları geliştirilirken, yakıt verimliliği ve hızlanma performansı gibi önceki neslin güçlü yönleri korundu.

Civic, geliştirilen motor özellikleri ve iyileştirilen CVT şanzıman ile yüksek verimlilik seviyesini ve gelişmiş sürüş keyfini bir arada sunuyor. Civic Sedan, 1.5L VTEC Turbo (benzin) 182 beygir güç üretirken, 1.5L VTEC Turbo ECO (LPG) 129 beygir güçe sahip iki motor seçeneği ile satışa sunuluyor. Civic Sedan’ın 1.5 VTEC Turbo motoru kilometrede 151 gram CO2 emisyonu ile birleşik yakıt tüketimindeki 100 kilometrede 6.7 litre tüketim değerleri sunuyor. 1.5 VTEC Turbo ECO LPG motoru ise kilometrede 148 gram CO2 emisyonu ile birleşik yakıt tüketimindeki 100 kilometrede 6,5 litre eğerleri ile yakıt verimliliği sağlıyor.