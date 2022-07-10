İlk 6 ayda en fazla hangi marka araç satıldı: Yerli üretimde Fiat, ithalde Volkswagen

10 Temmuz 2022 Pazar, 00:00

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlenen verilere göre, yılın ilk yarısında otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 azalışla 357 bin 904 adede geriledi.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 10,3 azalarak 278 bin 282 adet, hafif ticari araç pazarı da yüzde 5,6 daralarak 79 bin 622 adet olarak gerçekleşti.

İTHAL ARAÇ SATIŞI 202 BİN ÜZERİNDE



Bu yılın ilk yarısında toplam 357 bin 904 adetlik pazarda, Fiat, Renault, Ford, Toyota, Hyundai, Karsan ve Isuzu markalarının öncülüğünde yerli üretim araç satışı 155 bin 481 oldu. İthal araç satışı ise 202 bin 423 olarak belirlendi.

Dünya’nın haberine göre, yerli üretim araçların toplam satıştaki payı 2021'in ilk 6 ayında yüzde 42,84 iken, bu oran bu yılın aynı döneminde yüzde 43,44'e yükseldi.

Söz konusu dönemde ithal otomobillerin toplam satıştaki payı ise yüzde 57,15'ten yüzde 56,55'e geriledi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği 62 bin 154 adetlik satışın 61 bin 426'sını Türkiye'de üretilen araçların oluşturduğu Fiat, adet bazında yerli satış sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Fiat'ı, 49 bin 330 toplam satışın 33 bin 971'i yerli üretim olan Renault, ve 32 bin 386 toplam satışın 27 bin 730'u yerli üretim olan Ford takip etti.

ALMAN OTOMOTİV ÜRETİCİSİ SATIŞ LİSTESİNDE İLK SIRADA



Toyota 17 bin 443 yerli satışla dördüncü, Ayrıca toplam satışlarda ithal araçlarının payı daha fazla olmasına karşın, genel toplamda ilk altı aylık dönemde yerli üretim yapan markalar zirvedeki ilk 5 markanın ilk 4'ünü oluşturdu. Sıralama Fiat, Renault, Ford, Volkswagen ve Hyundai şeklinde oldu.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Türkiye otomobil pazarında ocak-haziran döneminde gerçekleştirdiği 29 bin 83 adetlik satışla ithal otomobil satışı listesinin ilk sırasında yer aldı.

Volkswagen'i, 17 bin 919 adetlik satışla Dacia, 16 bin 845 satışla Opel, 15 bin 148 satışla Peugeot ve 13 bin 8 satışla Citroen izledi.