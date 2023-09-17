İlk 8 ayda 1.2 trilyon liradan fazla tahsilat yapıldı: İstanbul vergiye çalıştı

Yayınlanma: 17.09.2023 - 12:48

Güncelleme: 17.09.2023 - 12:48

Türkiye’nin merkezi yönetim bütçesindeki vergi gelirleri, Ağustos 2023’te yüzde 99.8 artarak 543.2 milyar lira, ilk 8 ayda ise yüzde 76 artarak 2 trilyon 596 milyar liraya ulaştı. Böylece özellikle yurttaşın alışverişte (tüketim) ödediği ve dolaylı olarak nitelenen ÖTV, KDV gibi vergi gelirlerindeki büyük artış sonucu geçen ağustosta önemli bir bütçe fazlası oluştu. Bu sonuç, “Krizde bütçeyi yurttaş sırtladı” şeklinde yorumlanırken Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün il bazındaki verileri ise vergilerle ilgili farklı gelişmeleri de ortaya koydu. İşte ilk 8 aylık verilere göre öne çıkan detaylar:

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