Depremzedeye vergi borcu çıkardılar!

Yayınlanma: 15.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.09.2023 - 03:00

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından bölgede su ve barınma gibi temel ihtiyaçlara ilişkin sorunlar hâlâ sürerken şimdi de depremzedelere vergi borcu çıkarıldı.

Depreme Hatay’ın Antakya ilçesinde yakalanan, ablası, eniştesi ile yeğenleri başta olmak üzere 19 yakınını kaybeden, aylardır akrabasının köydeki evinin bahçesine kurduğu çadırda yaşam mücadelesi veren Mesut Yetek’ten (55), Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından “Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi” ve “Yıllık Gelir Vergisi” olarak düzenlenen belgeler ile 1571 TL talep edildi.

Depremin üzerinden yedi ay geçmesine karşın hâlâ devletten yeterli yardım alamadıklarına dikkat çeken Yetek, “Vergi borcunun dekontlarını bana dükkânın muhasebecisi gönderdi. Devlet bize altı aylık vergi çıkarıyor. Biz depremzedeyiz, evimiz, işyerimiz yıkıldı. Hiçbir yerde de çalışmıyoruz. Nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum. Bu kadar da olmaz. El insaf” ifadeleriyle isyanını dile getirdi.

Depremde yıkılan dükkânı için kapanış bildirimini 28 Temmuz’da yaptığını belirten Yetek, “Dükkân için yedinci ayın 28’inde dilekçe verdim ve kapattırdım. Ama altı aylık vergi gönderdiler. Sen bize yardım edeceğin yerde gelip boğazımıza çöküyorsun. Zaten bir yerde çalışmıyoruz. Devlet desteği ve yardımı yok, AFAD’dan hiçbir yardım yok... Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dükkân yıkıldı, enkazı bile kaldırıldı. Ne işim ne param kaldı... Hiçbir şeyim kalmadı benim” dedi.

Yetek daha önce aylardır konteyner başvurularına yanıt verilmediğini belirterek barınma sorunu nedeniyle çocuklarını okula gönderemediklerini söylemişti. Üç çocuğunun kayıt nakli için kendisinden elektrik ya da su faturası istendiğini aktaran Yetek, “Ben çadırda yaşıyorum, faturayı nereden bulayım?” diye konuşmuştu.