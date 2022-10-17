"İlk Evim Arsa" projesinde konut için 2 yıl şartına dikkat: Arsanız geri alınabilir
Bakan Murat Kurum, ‘İlk Evim Arsa Projesi’nde iki yılda konutu bitiremeyen hak sahiplerinden arsasının, ödemiş olduğu paranın yüzde 10'u kesilerek geri alınacağını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir milyon konut arsası projesinde, altyapının TOKİ tarafından yapılacağını, elektrik, su, kanalizasyon, stabilize yol altyapılarının 2 yılda etaplar halinde tamamlanacağını açıkladı.
Kurum, sosyal medya hesabından, "İlk Evim Arsa Projesi. Bir milyon konut arsası" başlıklı paylaşımda bulundu.
Hak sahipleri çoğunluk sağlar ve inşa konusunda yardım talep ederse TOKİ Başkanlığı destek olacak.
Planları onaylanan, hak sahibi belli olan arsaların tapuları, aralık ayı itibarıyla verilmeye başlanacak.
Arsaların altyapı çalışmalarını TOKİ yapacak. Elektrik, su, kanalizasyon, stabilize yol altyapıları 2 yılda etaplar halinde tamamlanacak.
Konut için de 2 yıl şartı olacak, iki yılda konutu bitiremeyen hak sahiplerinden arsası, ödemiş olduğu paranın yüzde 10'u kesilerek geri alınacak.
BAŞVURULAR NE KADAR SÜRECEK?
"İlk Evim Arsa" projesi kapsamında ilk etapta 100 bin arsa için talep toplanacaktı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla arsa sayısı 1 milyona çıkarılan proje kapsamında satışa sunulacak altyapılı arsalar için başvurular, 7 Kasım'a kadar yapılabilecek.
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