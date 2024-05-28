‘İlk kez beş jenerasyona birden hizmet verilecek’

Yayınlanma: 28.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.05.2024 - 04:00

Düşük sigortalılık oranına da atıf yapan Ölken, yeni döneme ilişkin şöyle konuştu:

“Elimizdeki bütün potansiyele bakacağız. Önümüzdeki 10 yıl içinde dünyanın her noktasında sigortacılar, hizmet sağlayıcılar, perakendeciler ilk kez beş jenerasyona birden hizmet ve ürün satacaklar. Hepimiz buna çok iyi hazırlanmalıyız. Daha çok müşteriye ulaşıp daha çok teklif vermemiz gereken bir dönemdeyiz. Sektör rekabet açısından farklılıklarını ortaya koymalı. Ayrıca ekonominin normalleşmeye başlamasıyla birlikte, fiyat farklarının daralacağı ve hizmet farklılıklarının daha belirgin hale geleceği bir döneme girebiliriz.”

SEKTÖRDEN KISA KISA

Neova Sigorta’nın, veri analitiği pazarının önemli şirketlerinden SAS ile işbirliği yaptığı açıklandı. Bu kapsamında şirketin tüm modelleme süreç ve analitik altyapısı merkezileştirerek tek platformda birleştirilecek.

AcnTürk Sigorta, yeni ürünü “AcnSağlık”ı tanıttı. Buna göre yatarak tedavi teminatı tüm paketlerde limitsiz. Ayakta tedavide ise limitsiz, katılım paysız veya yüzde 20 katılım paylı ile limitli paket seçenekleri var.

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Korhan Kuyu’nun, BMI Business School’un “En Etkin 50 Teknoloji Lideri Listesi”nde yer aldığı açıklandı. Kuyu, “Yenilikçi bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Sigorta’nın, yeni ürünü “Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” ile Mayıs 2024 sonuna kadar yüzde 20 indirim fırsatıyla 16-25 yaş arasındaki gençlere yönelik kapsamlı bir hizmet sunduğu açıklandı.