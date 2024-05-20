SGK düğmeye bastı! Tanıdıklarına sigorta yaptıranlar yandı: Faiziyle geri alınacak...

Yayınlanma: 20.05.2024 - 12:10

Güncelleme: 20.05.2024 - 12:10

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu" kurdu. Çalışmadığı halde sigorta yapanlar ve sahte işyeri sahiplerini cezai yaptırımlar bekliyor.

Çalışmadığı halde sigorta yapılanlar ve sahte işyeri sahiplerini hem parasal hem de cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Tespit halinde, sahte hizmetler ve bağlanan aylıklar iptal edilip, ödenen maaşlar faiziyle geri alınacak. İlgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak. Sahte bildirim yapan işverenlerin ise işyeri kayıtları iptal edilerek, ödenen primlere el konulacak ve teşvikler geri alınacak.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın aktardığına göre, SGK, sahte sigortalılık işlemlerine karşı mücadelesini sıkılaştırdı. Çalışmadığı halde sigortalı gösterilen, özellikle hamile kadınların sayısında artış gözlemleniyor. Bu kişiler, SGK'dan geçici iş göremezlik ödeneği ve doğum masraflarının bir kısmını alabilmek için sigortalı gösteriliyor. SGK, bu tür sahte sigortalılık işlemlerine karşı ağır yaptırımlar uygulayacak.

SGK'YE GEREKLİ BİLDİRİM YAPILMAZSA SAHTE İŞYERİ OLARAK ADLANDIRILACAK

Sahte işyeri, gerçekte hiç var olmadığı halde kurulmuş, resmi olarak faaliyete ve sigortalı çalıştırılmaya başlanmış gibi Kuruma İşyeri Bildirgesi verilen ve işyeri tescili yapılan yerlerdir. Bazı durumlarda gerçek bir işyeri bir süre faaliyette bulunup kapanabiliyor veya devrediliyor. Bu durumda, SGK'ya gerekli bildirimler yapılmazsa burası sahte işyeri olarak adlandırılabiliyor.

SAHTE SİGORTALIYA NE YAPTIRIM UYGULANIYOR?



SGK, sahte sigortalılık tespitinde hizmetleri iptal ediyor ve bağlanan aylıkları sonlandıracak. Yersiz ödenen maaşlar ve sağlık giderleri, kanuni faiziyle birlikte geri alınacak. Geçici iş göremezlik ödenekleri de faiziyle tahsil edilecek. Sahte bildirimde bulunan muhasebeci ve mali müşavirler de işverenle birlikte sorumlu tutulacak ve haklarında suç duyurusunda bulunularak yargı süreci başlatılacak.

SAHTE İŞ YERİ AÇANLARA AĞIR YAPTIRIMLAR

Baştan beri sahte olduğu tespit edilen işyerinin tescil kaydı, e-sigorta şifresi ve işyeri sicil numarası iptal edilir. Sahte işyerinden ödenen primler var ise Borçlar Kanunu hükümlerince iade edilmeyerek SGK tarafından gelir kaydedilir. Yersiz yararlanılan teşvik ve destekler var ise gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınır. Gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili vergi dairesine bilgi verilir.

NASIL TESPİT EDİLİYOR?

Sahte işyeri olma potansiyeli yüksek olduğu değerlendirilen işyerleri için SGK denetim memurları sahte sigortalılığın da tespitini yapıyor.