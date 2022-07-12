İlk üç ayda hayatdışı poliçe sayısı yüzde 0.1 azaldı ve 17.3 milyona indi

12 Temmuz 2022 Salı, 04:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) 2022 yılının ilk çeyreğiyle (ocak, şubat, mart) ilgili açıkladığı poliçe verileri, primde büyük artışlar yaşansa da sigortalıların özellikle hayatdışı branşında azaldığını ortaya koydu. Hayat branşı ise kredi kullanımındaki canlılık nedeniyle ivme kazandı. İşte öne çıkan detaylar:

- İlk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla hayatdışındaki poliçe (dönem için yazılan) sayısı yüzde 0.1 azalışla 17 milyon 313 bin 950 adet oldu. Ayrıca bu rakam 2020 yılının aynı döneminde 18 milyon 487 bin 655 adetti. Öte yandan yılın ilk üç ayında hayatdışı prim üretimi yüzde 74.2 artarak 37.7 milyar TL olmuştu.

- Yine ilk çeyrekte, hayatdışının en büyük alt branşı olan zorunlu trafik sigortasında (yeşil kart hariç) poliçe sayısı yüzde 11.1 düşüşle 4 milyon 163 bin 429 adede indi. Poliçe sayısı kasko sigortasında ise yüzde 8.4 düşüşle 1 milyon 626 bin 228 adede geriledi.

- Poliçe sayısı, bu iki branşın yanında öne çıkan branşlardan olan hastalık-sağlıkta özellikle “seyahat sağlık”ın etkisiyle yüzde 29.1 artarak 1 milyon 323 bin 372 adet, kazada ise özellikle “ferdi kaza”daki kaybın etkisiyle yüzde 2.1 azalarak 1 milyon 847 bin 131 adet oldu.

HAYAT BRANŞINDA ARTIŞ VAR

- Hayat branşında ise poliçe (dönem sonu yaşayan) sayısı özellikle “kredi kapsamında uzun süreli vefat sigortası”nın etkisiyle yüzde 22 artarak 6 milyon 39 bin 893 adet oldu. Bu sayı 2020’nin aynı döneminde 4 milyon 201 bin 821 adetti. Öte yandan yılın ilk çeyreğinde hayat prim üretimi yüzde 49.6 artışla 5.8 milyar lira olmuştu.

"BİLGİLENDİRME’DE ERTELEME YAPILDI

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), “2022/14 sayılı Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Genelge”de değişiklik yaptığını ve uyumla ilgili tarihlerin değiştirildiğini duyurdu. Buna göre 1 Temmuz 2022’de yürürlüğe giren genelgeye şu detay eklendi: “Kullanılan bilgilendirme metinlerinin zorunlu sigortalar hariç olmak üzere 2021 yıl sonu itibarıyla en çok poliçe üretimi olan (grup poliçelerinde katılım sertifikaları dahil) branşta 1 Kasım 2022, diğer branşlarda 31 Aralık 2022 tarihine kadar bu genelge ile uyumlu hale getirilmesi zorunludur.”

"SİGORTA TÜFE’DE ARTIŞ YÜZDE 19.6

Sigorta sektörü, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yenilenen enflasyon (TÜFE) sepetinde artık bir ana başlık ve üç alt başlıkla yer alıyor.

Bu kapsamda Haziran 2022’de enflasyon önceki aya (aylık) göre genelde (sigorta TÜFE) yüzde 19.6, konut sigortasında yüzde 10.5, sağlık sigortasında yüzde 1.1 ve ulaştırma sigortasında yüzde 21.5 arttı. Yine, Aralık 2021’e (6 aylık) kıyasla genelde yüzde 65.7, konutta yüzde 32.4, sağlıkta yüzde 8 ve ulaştırmada yüzde 73.8 yükseldi. Ayrıca, Haziran 2021’e (yıllık) kıyasla genelde yüzde 128.2, konutta yüzde 34.4, sağlıkta yüzde 9 ve ulaştırmada yüzde 155.9 oldu. Öte yandan Sigorta Bilgi Merkezi verilerine göre geçen haziranda zorunlu trafik sigortasında ortalama yazılan prim değeri 1639 liraya çıktı. Bu rakam Haziran 2021’de 738 liraydı.