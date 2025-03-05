İmalat sanayinde alarm zilleri çalıyor: Üretim ve siparişler düşüşte!
İmalat sanayindeki üretim ve yeni siparişler alarm veriyor. Finera Finansal Veri Analizi, 10 sektördeki durumu inceledi ve girdi maliyetlerinde artış ile istihdamda daralma yaşandığını belirtti. Bu süreçte, üretim yalnızca birkaç sektörde artarken pek çok alanda keskin düşüşler yaşanıyor.
Finera Finansal Veri Analizi, İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini inceledi. Yapılan analizde, üretim ve yeni siparişlerde önemli bir azalma görülürken, girdi maliyetlerindeki artış devam ediyor. İstihdamda ise 10 sektörden sadece 3’ünde büyüme yaşanıyor.
10 SEKTÖRÜN DURUMU İNCELENDİ
Finera, toplam 10 sektördeki durumu incelediği çalışmasında, gıda, tekstil, giyim ve deri, ağaç ve kağıt, kimya-plastik-kauçuk, metalik olmayan mineral, ana metal sanayi, makine ve metal, elektrikli ve elektronik ürünler ile kara ve deniz taşıtları sektörlerini değerlendirdi.
SİPARİŞLERDE DARALMA DEVAM EDİYOR
Gıda ve ana metal sanayi dışında, üretim ve yeni siparişlerde daralma devam ediyor. Giyim ve deri sektörü özellikle zor bir dönem geçiriyor. Ağaç, kimya-plastik-kauçuk, metalik olmayan mineral, makine ve metal ile elektrikli ve elektronik ürünlerde ise daralma sürüyor.
TEKSTİL SEKTÖRÜ DÜŞÜŞTE
Yeni siparişlerde ise gıda ve kara-deniz taşıtlarında artış gözlenirken, tekstil sektörü düşüş yaşıyor. Ağaç ve kağıt sektöründe ihracat siparişleri artsa da iç siparişlerde azalma yaşanıyor.
İstihdamda sadece gıda ve elektrikli-elektronik ürünler sektörlerinde artış yaşanırken diğer sektörlerde daralma görülüyor. Girdi ve ürün fiyatlarındaki artış ise tüm sektörlerde devam etmekte.
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