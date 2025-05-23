İmalatçı KOBİ’lere yeni kredi paketi geliyor: Erdoğan: 'Bu adımı atmaya mecburuz'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dün yaptığı 2025 yılının ikinci enflasyon raporu toplantısı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı, imalat sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin yararlanacağı 30 milyar liralık yeni bir destek paketini devreye alıyor. Bu paket kapsamında, Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla 25 milyar liralık kefalet sağlanacak; bunun 17,5 milyar lirası işletme giderleri, 7,5 milyar lirası ise yatırım harcamaları için ayrılacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşü yaptığı açıklamada, iş dünyasına desteğin süreceğini belirtmiş ve “KGF’den tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin. İnşallah yeni dönemde çok daha farklı bir adımı atacağız” demişti.

REKABET GÜCÜ ARTIRILACAK

Edinilen bilgilere göre, yeni paketle birlikte sektörel önceliklere göre daha fazla destek sağlanması hedefleniyor. Bakanlık, imalatçı KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir büyümelerine katkıda bulunmak için erişilebilir ve düşük maliyetli finansman imkânı sunacak.

Hazırlanan destek mekanizması, reel sektörü güçlendirmeye yönelik yürütülen çalışmaların bir parçası olarak kurgulandı. Bu kapsamda imalatçı KOBİ’lere toplamda yaklaşık 30 milyar liralık kredi desteği verilecek.

KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KGF destekli yeni paketin yürürlüğe alınacağını duyurdu. Şimşek, kefalet oranının yüzde 85 olacağını belirtirken, işletme harcamaları için kredi üst limitinin 15 milyon lira, yatırım harcamaları için ise 30 milyon lira olarak belirlendiğini açıkladı. Bakan, protokol süreci tamamlanan bu destek mekanizmasının çok yakında devreye alınacağını bildirdi.

'İSTİKRARI KORUMAYI HEDEFLİYORUZ'

KOBİ’lerin ekonomik sistemdeki yerine dikkat çeken Şimşek, “Seçici politikalarla reel sektörü desteklemeye devam ediyoruz. Enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdürürken, makroekonomik istikrarı da korumayı hedefliyoruz. Bu çerçevede, üretimin ve istihdamın temel direği olan KOBİ’lerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” iddiasında bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, KGF desteklerine vurgu yaparak yeni kredi paketine ilişkin hazırlıkların sürdüğünü belirtmişti. Erdoğan, “Bu konuyla ilgili olarak da ilgili arkadaşlarımıza gerekli uyarıları da yaptım. Şu anda bunun hazırlığı içerisindeyiz. Bu adımı atmaya mecburuz” demişti.

19 MART SÜRECİNİN EKONOMİYE MALİYETİ AĞIR OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan süreç, ekonomik piyasalarda sarsıntıya yol açtı. Bu gelişme ve ABD Başkanı Trump’ın kararları, Merkez Bankası’nı yaklaşık 45 milyar dolarlık rezerv satışına itti. TCMB, 20 Mart’ta takvim dışı toplantı yaparak gecelik borç verme faizini yüzde 46’ya yükseltti. 17 Nisan’da ise politika faizi yüzde 46’ya, gecelik borç verme faizi yüzde 49’a çıkarıldı. Faiz indirim süreci sona erdi, birçok şirket rekabette geri kaldığını belirtirken işten çıkarmalar ve küçülme gündeme geldi.