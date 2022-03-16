İmamoğlu duyurdu: Halk Ekmek'te pidenin fiyatı belli oldu

16 Mart 2022 Çarşamba, 12:18

Ramazan ayı 2 Nisan'da başlıyor. Çok az süre kala merakla beklenen pide fiyatları da belirlenmeye başladı. İstanbul Fırıncılar Odası 330 gram sade pidenin 6 TL'ye satılacağını açıkladı. 330 gram susamlı yumurtalı 7.5 TL, 415 gram pide 7.5 TL ve 415 gram susamlı yumurtalı 9 TL'ye satılacak.

"TÜM EKONOMİK ZORLUKLARA RAĞMEN..."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Halk Ekmek'te satılacak Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı.

Sosyal medya hesabından duyuran İmamoğlu, "330 gr Ramazan pidesini bu yıl 3 TL'den İstanbullulara sunacağız. Tüm ekonomik zorluklara rağmen Halk Ekmek İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek üretmeye devam edecek" dedi.