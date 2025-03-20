İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası döviz fiyatları sallantıda! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 20 Mart 2025 Perşembe döviz fiyatları...

Yayınlanma: 20.03.2025 - 09:23

Güncelleme: 20.03.2025 - 09:23

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100’den fazla kişi hakkında dün verilen gözaltı kararının ardından Türkiye'de siyasi deprem yaşanırken yargı kararları ile Türkiye'de adalete olan güvensizlik piyasalarda sert dalgalanmalara neden oldu. Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan İmamoğlu’nun ardından döviz kurları ve altın tarihi zirveleri görürken Borsa İstanbul’da büyük düşüş kaydedildi.

DOLAR VE EURO TARİHİ ZİRVELERİNİ GÖRDÜ

Dün güne 36,69 seviyesinde başlayan dolar/TL, piyasalardaki panikle 40 TL’yi aştı. Gün içinde Merkez Bankası’nın 10 milyar doları aşan satış yaparak müdahale ettiği iddialarıyla birlikte bir miktar gerileyen dolar, saat 18.20 itibarıyla yüzde 3,37 yükselişle 37,92 seviyesinde işlem görüyor. Güne 40,16 seviyesinde başlayan Euro/TL ise 44,60 seviyesine kadar yükselerek zirve yaptıktan sonra 41,43 seviyelerine çekildi.

Bugün ise İstanbul serbest piyasada dolar 37,98 liradan, Euro 41,38 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 37,98 liradan alınan dolar, 37,98 liradan satılıyor. 41,38 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 41,38 lira olarak belirlendi.