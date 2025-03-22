İmamoğlu'na gözaltı sonrası döviz uçtu, zamlar başladı! İlk sırada akaryakıt var...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonlar sonra yükselen döviz kurları, akaryakıt zamlarını beraberinde getirdi.

İmamoğlu'na gözaltı sonrası döviz uçtu, zamlar başladı! İlk sırada akaryakıt var...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.03.2025 - 20:25

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik gözaltı kararları sonrası döviz kurları sert yükseldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile adalete güven bir kez daha sarsılırken bu sebeple yükselen döviz kurlarının faturası çıkmaya başladı. Akaryakıt fiyatlarına salı günü zam gelmesi bekleniyor.

Benzine son olarak 14 Mart Cuma günü 1 lira 81 kuruş zam gelirken 24 Mart Pazartesi gece yarısından itibaren bu kez litre fiyatına 1 lira 52 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, motorin ve oto gaz (LPG) fiyatlarında da 25 Mart Salı gecesi artış olmasının muhtemel olduğu ifade ediliyor. Nefes Gazetesi'nin haberine göre rakamların pazartesi günü netleşmesi bekleniyor.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 45,41 TL, Ankara'da 46,14 TL, İzmir'de 46,50 TL seviyesinde bulunuyor.

Zamlarla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 46,76 TL'ye, Ankara'da 47,31 TL'ye, İzmir'de 47,68 TL'ye yükselecek.


Etiketler: #döviz #Akaryakıt zammı #Ekrem İmamoğlu

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