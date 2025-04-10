İmamoğlu'na yönelik operasyonların faturası belli oldu: TCMB rezervleri ve piyasalarda son durum!

Yayınlanma: 10.04.2025 - 16:55

Güncelleme: 10.04.2025 - 16:55

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyon sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde yaşanan azalma geçen hafta da devam etti. Yabancı çıkışı sürerken, mevduatlarda dövize yönelimde artış gözlendi.

DÖVİZ REZERVLERİ ERİMEYE DEVAM EDİYOR

TCMB'nin ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 4 Nisan haftasında TCMB toplam rezervleri 2,3 milyar dolar azalarak 154,3 milyar dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri 2,8 milyar dolar düşerek 77,8 milyar dolara indi, ancak altın rezervleri 520 milyon dolar artarak 76,4 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde net rezervler 7,4 milyar dolar düşüşle 48,7 milyar dolara, swap hariç net rezervler ise 31,1 milyar dolara geriledi. Son üç haftada swap hariç net rezervlerde 34,3 milyar dolarlık bir azalma yaşandı.

YABANCI YATIRIMCI ÇIKIŞI SÜRÜYOR

Yabancı yatırımcıların çıkışı devam etti. 4 Nisan haftasında yurtdışındaki yerleşik kişilerin devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü 2 milyar dolar azaldı. Yabancıların hisse ve tahvilde yaptığı toplam net satış ise 2,5 milyar dolara ulaştı.

Öte yandan, döviz mevduatlarında artış devam etti. 4 Nisan haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları parite etkisinden arındırılmış olarak 3,3 milyar dolar arttı ve son üç haftada artış 8,8 milyar dolara yükseldi. Tüzel kişilerin döviz mevduatları 2,8 milyar dolar artarken gerçek kişilerin döviz mevduatları ise 503 milyon dolar yükseldi.

KKM İLERLEYİŞİ YAVAŞLADI

Kur korumalı mevduatlarda ise gerileme daha yavaşladı. 4 Nisan haftasında KKM mevduatları 14,1 milyar TL düşüşle 744,3 milyar TL'ye geriledi, bu da yılın en düşük düşüşü olarak kaydedildi.