IMF Başkanı Georgieva'dan zayıf büyüme beklentisi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, orta vadeli büyüme beklentilerinin zayıf kaldığını açıkladı. Georgieva, enflasyonun uzun süre yüksek kalabileceğini ve para politikasının daha da fazla sıkılaştırılması gerektirebileceğini söyledi.

Reuters
Yayınlanma: 18.07.2023 - 15:33
IMF Başkanı Georgieva'dan zayıf büyüme beklentisi
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Uluslararası Para Fonu başkanı Kristalina Georgieva özellikle imalat sektöründe küresel ekonomik faaliyetin ivme kaybettiğini ve orta vadeli büyüme beklentilerinin zayıf kaldığını açıkladı.

Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarıyla bir araya gelen Georgieva, ülkelerin ekonomik durumlarındaki farklılıkların endişe olmaya devam ettiğini belirtti.

Georgieva enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu ancak "manşet enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ve para politikasının ciddi ölçüde sıkılaştırılmasına rağmen çekirdek enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini" söyledi.

Georgieva enflasyonun daha uzun süre yüksek kalabileceği ve para politikasının daha da fazla sıkılaştırılması gerektirebileceği konusunda uyardı.


Kristalina Georgieva IMF Uluslararası Para Fonu

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