Ünlü ekonomist değerlendirdi: Mehmet Şimşek'in ekonomi modeli mi, IMF mi?
Ekonomim yazarı Şeref Oğuz, Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Oğuz, "Eğer IMF olsaydı, harcamalar da rasyonele gelecek, gösteriş yatırımları duracak, seçim ekonomisi olmayacak ve içeride savurganlık bitecekti" dedi.
Enflasyon ve dolar kurunun artmasıyla yaşanan ekonomik kriz gün yüzüne çıkarken dış borç ve bütçe açtığını kapatmak için AKP hükümeti kaynak arayışına girdi.
Konuyla ilgili Ekonomim yazarı Şeref Oğuz "IMF, ekonomiyi Şimşek’ten daha ucuza fonlar" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Oğuz, "Hükümetin “rasyonele dönüş” sürecinde, kamuya fon temini için başvurduğu çarelere bakınca, “acaba IMF daha makul olabilir mi?” sorusu akla geliyor. 2000’li yılların başında borcumuzu ödeyip kurtulduğumuz IMF’ye muhtaç hale gelmemizin sebeplerini merak ediyorum Şimşek; kamuya fon temininde Ortodoks ancak kamu harcamaları heterodoks savurganlığında" dedi.
Eğer IMF olsaydı diyen Oğuz, "Harcamalar da rasyonele gelecek, gösteriş yatırımları duracak, seçim ekonomisi olmayacak ve Türkiye daha uygun şartlarda dış kaynak temin ederken içeride savurganlık bitecekti" ifadelerini kullandı.
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