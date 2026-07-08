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Elon Musk'ın servetinde tarihi erime: Bir günde 58 milyar dolar kaybetti

Elon Musk'ın servetinde tarihi erime: Bir günde 58 milyar dolar kaybetti

8.07.2026 16:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Elon Musk'ın servetinde tarihi erime: Bir günde 58 milyar dolar kaybetti

Piyasalarda yaşanan sert satış dalgasıyla halka arz seviyesine doğru geri çekilen SpaceX hisseleri kısa vadede baskı altında kalsa da küresel dev bankalar şirket için yüksek hedef fiyat öngörülerini korumaya devam ediyor. Sektördeki konumuna ve uzun vadeli büyüme potansiyeline yönelik iyimser beklentiler korunurken, Tesla tarafındaki kayıplarla birlikte Elon Musk’ın servetinde de zirve seviyesine kıyasla keskin bir gerileme yaşandı.
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Uzay taşımacılığı ve uydu teknolojileri alanında faaliyet gösteren SpaceX, piyasalarda yaşanan sert satış dalgasının etkisiyle yatırımcıların odağına yerleşti. 7 Temmuz'da şirket hisselerinde görülen yüzde 7'lik düşüş, hisse fiyatının halka arz seviyesinin altına gerilemesine neden oldu.

Aynı dönemde Tesla hisselerinde de kayıpların derinleşmesi, şirketlerin en büyük hissedarı olan Elon Musk'ın servetinde dikkat çekici bir düşüşe yol açtı.

BİR GÜNDE 58,2 MİLYAR DOLARLIK KAYIP

SpaceX'te yaklaşık 4,8 milyar hisse ve 350 milyon hisse opsiyonuna, Tesla'da ise yaklaşık 700 milyon hisseye sahip olduğu belirtilen Elon Musk'ın net serveti, piyasalardaki satış baskısıyla birlikte bir günde 58,2 milyar dolar azaldı.

Son düşüşün ardından Musk'ın toplam servetinin 941,2 milyar dolara gerilediği belirtilirken, geçen ay ulaştığı 1,45 trilyon dolarlık zirve seviyeye kıyasla toplam kaybın 500 milyar doların üzerine çıktığı hesaplandı.

WALL STREET'TEN OLUMLU DEĞERLENDİRMELER

Hisselerdeki sert gerilemeye rağmen Wall Street'teki büyük yatırım kuruluşları SpaceX'in uzun vadeli büyüme potansiyeline ilişkin olumlu görüşlerini koruyor.

JPMorgan Chase analistleri, SpaceX'in hedeflerinin ve küresel ölçekte yaratabileceği etkinin birçok şirketten daha büyük olduğunu değerlendirdi.

Öte yandan, Raymond James analisti Brian Gesuale, SpaceX'in geleceğin sanayi ve teknoloji altyapısında önemli bir rol üstlenebileceğini ifade etti.

DEV BANKALARDAN YÜKSEK HEDEF FİYATLAR

Küresel yatırım kuruluşları, kısa vadeli satış baskısına rağmen SpaceX hisselerine yönelik yüksek hedef fiyat tahminlerini koruyor.

Raymond James hisse başına 800 dolar hedef fiyat açıklarken, Arete Research 401 dolar, Morgan Stanley 300 dolar ve Goldman Sachs ise 205 dolar hedef fiyat öngördü.

Analistlere göre söz konusu hedeflerin gerçekleşmesi halinde şirketin piyasa değerinde yeniden güçlü bir yükseliş yaşanabilir.

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