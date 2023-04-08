IMF: Dünya ekonomisi kırılgan hale geldi

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 12:07

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 12:07

Uluslararası Para Fonu (IMF) Genel Müdürü Kristalina Georgieva, bankanın YouTube kanalında gündeme ilişkin konuştu.

Kristalina Georgieva, küresel merkez bankalarının enflasyonla mücadele girişimleri nedeniyle küresel ekonomik sistemin "kırılgan" bir durumda olduğunu söyledi.

Bunun sonuçları arasında öncelikle finansal istikrarsızlık ve ekonomik büyümenin yavaşlamasını sayan Georgieva, ancak dünyanın 2008'deki gibi ikinci bir finansal kriz tehlikesiyle karşı karşıya olmadığını vurguladı.

Georgieva, "Hem bankacılık hem de bankacılık dışı finansal sistem şu anda çok daha temiz, ancak bu kırılganlıkların olmadığı anlamına gelmiyor. Aslında son bir yıldır, 'Faiz oranları bu kadar uzun süre bu kadar düşük kaldıktan sonra bu kadar yükselemez ve hiçbir kırılganlık yok, bir şeylerin 'patlama' yapması gerekiyor' diyoruz" dedi.

Georgieva, Perşembe günü yaptığı açıklamada, küresel ekonomik büyümenin önümüzdeki beş yıl boyunca yüzde üçte kalacağını ve bunun 1990'dan bu yana en düşük orta vadeli tahmin olduğunu söyledi.