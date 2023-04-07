IMF, jeopolitik gerilimler ve yüksek enflasyon konusunda uyardı

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 13:02

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 13:02

Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan IMF-Dünya Bankası bahar toplantıları öncesinde Perşembe günü Washington DC'de konuşan IMF Başkanı Kristalina Georgieva, "Büyüme, hem yakın hem de orta vadede tarihsel karşılaştırmaya göre zayıf kalmaya devam ediyor" dedi.

Georgieva, yükselen ekonomilerde bir miktar ivme oluştuğunu ve Asya'nın parlak bir nokta olduğunu belirterek, "Hindistan ve Çin'in 2023'te küresel büyümenin yarısını oluşturması bekleniyor. Ancak diğerleri daha zorlu bir süreçle karşı karşıya" diye konuştu.

IMF, yüksek faiz oranlarının talebi baskıladığı ABD ve Euro Bölgesi'ndeki ekonomik aktivitenin yavaşladığını düşünüyor.

Georgieva, gelişmiş ekonomilerin yaklaşık yüzde 90'ının büyüme oranlarında bu yıl düşüş görülmesinin beklendiğini kaydederek, "Yükselen jeopolitik gerilimler ve hala yüksek olan enflasyonla birlikte, güçlü bir toparlanma zor görünüyor" diye uyardı.

IMF, küresel büyümenin önümüzdeki beş yıl içinde yüzde 3 civarında kalacağını tahmin ediyor. Bu, 1990'dan bu yana en düşük orta vadeli büyüme tahmini ve son yirmi yılın ortalaması olan yüzde 3,8'in oldukça altında.

Georgieva, "Bu, yoksulluğu azaltmayı, Kovid-19 krizinin açtığı ekonomik yaraları iyileştirmeyi ve herkes için yeni ve daha iyi fırsatlar sağlamayı daha da zorlaştırıyor" dedi.

IMF, önümüzdeki hafta güncellenmiş Dünya Ekonomik Görünümü Raporu'nu yayımlayarak büyümeye ilişkin bakışı hakkında daha fazla ayrıntı paylaşacak.