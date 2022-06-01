IMF: Nijerya, 2026'ya kadar gelirlerinin yüzde yüzünü borçlarına kullanabilir

01 Haziran 2022 Çarşamba, 00:00

IMF Nijerya temsilcisi Ari Aisen, Sahra Altı Afrika bölgesi ekonomik durumu ile ilgili basına yaptığı açıklamada, Nijerya'nın gelirinin yüzde 89'unu borçları için harcadığını belirtti.

Aisen, Nijerya'nın 2026'ya kadar gelirlerinin tamamını borçlarına kullanabileceğini belirtti.

Nijerya'nın dış borç oranının her geçen gün arttığına dikkati çeken Aisen, önlem alınmaması durumunda bu oranın artmaya devam edeceğine dikkati çekti.

Aisen, ülkenin kalkınması için gelirlere ihtiyaç duyacağını kaydederek bu yönde adım atılması çağrısı yaptı.

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini Nijerya, yıllardır ekonomik sorunlarla mücadele ediyor.