IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü

Yayınlanma: 28.04.2023 - 15:37

Güncelleme: 28.04.2023 - 15:38

Uluslararası Para Fonu (IMF) raporunda, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmini 0,3 puan azaltılarak yüzde 2,7’ye çekilirken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini 0,6 puan artırılarak yüzde 3,6’ya yükseltildi.



Raporun Türkiye ekonomisine ilişkin kısmında, şubat ayında yaşanan depremlerin can kayıplarının yanı sıra yaklaşık 104 milyar dolarlık finansal yük oluşturduğu belirtilirken, “Kamu sektörü muhtemelen önemli kurtarma ve yeniden yapılanma çabalarının maliyetinin çoğunu üstlenecektir.” ifadesi yer buldu.

Raporda, “Uluslararası toplumdan ve özel yatırımlardan gelen destek, yeniden yapılanma ve yardım ihtiyaçlarının bir kısmının karşılanmasına yardımcı olurken, kamu sektörü üzerindeki yük muhtemelen büyük olacaktır.” değerlendirmesine yer verildi.

IMF raporunda, depremlerin etkilediği bölgelerdeki yeniden yapılanmanın ekonomik büyüme üzerindeki olumsuz etkiyi hafifleteceği öngörüsünde de bulunuldu.

AVRUPA’NIN BU YIL İÇİN BÜYÜME TAHMİNİNİ 0.2 PUAN ARTIRDI

IMF, “Avrupa Bölgesel Ekonomik Görünüm” raporunda Avrupa’nın eş zamanlı olarak enflasyonu düşürürken ekonomik büyümesini de sürdürebilmek gibi zor bir görevle karşı karşıya olduğu belirtilirken, bölgede enflasyonun son dönemdeki düşüşe rağmen halen çok yüksek seviyede olduğu kaydedildi.

IMF raporunda, Avrupa’nın bu yıl için ekonomik büyüme tahmininin 0,2 puan artırılarak yüzde 0,8’e, 2024 yılı için ise 0,3 puan azaltılarak 1,7’e düşürüldüğü belirtildi.

Raporda, Avrupa’da geçen yılın yarısında enflasyonun hane halkının gelirleri azaltarak büyümenin azaldığı belirtilirken, bu kış aylarında enerji fiyatlarında görülen düşüş ve hükümetlerin verdiği mali desteklerle birlikten resesyondan kaçınmanın mümkün olabildiğine vurgu yapıldı.

“Avrupa'nın görünümü yavaş büyüme ve inatçı enflasyondan oluşuyor.” ifadesinin yer aldığı raporda, gelecek dönemde daha düşük enerji fiyatlarının ve artması beklenen tüketici alım gücünün ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilemesinin beklendiği kaydedildi.

GELİŞMEKTE OLAN AVRUPA EKONOMİLERİ BU YIL 1.2 BÜYÜYECEK

Raporda, gelişmiş Avrupa ekonomilerinin büyümesinin yüzde 0,7 büyüme kaydetmesinin, büyümenin gelecek yıl ise 1,4’e yükselmesinin beklendiği bildirildi.

IMF raporunda, gelişmekte olan Avrupa ekonomilerindeki büyümenin bu yıl 0,7 puan artırılarak yüzde 1,2’ye yükseltildiği, 2024 yılı için büyüme tahminin ise 0,1 puan azaltılarak yüzde 2,4’e çekildiği kaydedildi.

Kuruluşun raporunda, gelişmiş Avrupa ekonomilerinde enflasyonun bu yıl yüzde 5,6’ya, gelecek yıl ise yüzde 3'e gerilemesinin beklendiği kaydedildi. Raporda, Avro Bölgesi’nin bu yıl için büyüme tahmininin 0,3 puan artırılarak 0,8’e, gelecek yıl için ise 0,4 puan azaltılarak 1,4’e çekildiği hatırlatıldı.

IMF raporunda Almanya’dan ekonominin yüzde 0,1 daralmasının, gelecek yıl ise yüzde 1,1 büyüme kaydetmesinin öngörüldüğü vurgulanırken Fransız ekonomisinin bu yıl yüzde 0,7, gelecek yıl yüzde 1,3 büyüme göstermesinin beklediği bildirildi.

IMF raporunda, İngiliz ekonomisinin bu yıl yüzde 0,3 daralmanın ardından, 2024'te yüzde 1 büyüme göstermesinin öngörüldüğüne dikkat çekildi.

FİNANSAL İSTİKRAR RİSKİ UYARISI

Avrupa’nın ekonomik görünümüne ilişkin risklere de değinilen raporda, “Finansal istikrar riskinin kontrol altına alınamaması krize ve düşük büyümeye yol açabilir.” uyarısında bulunuldu.

Raporda, sıkılaştırılmış para politikasının finans sektörünün endişelerini artırabileceği, yine daralan istihdam piyasasının ve enerji fiyatlarında yaşanabilecek olası artışların büyümeyi baskılayarak yeniden enflasyonun artmasına neden olabileceği kaydedildi.

IMF raporunda, para politikası-enflasyon ilişkisine dair şu değerlendirmelere yer verildi;

“Enflasyonu kararlı bir şekilde merkez bankası hedeflerine indirmek için sıkı para politikasına ihtiyaç var. Avro Bölgesi'nde politika faizlerinde daha fazla artışa ihtiyaç duyulurken, gelişmekte olan Avrupa ekonomilerindeki merkez bankaları da reel oranların düşük, işgücü piyasalarının sıkı, temel enflasyon kalıcılığının yüksek olduğu ekonomilerde daha fazla sıkılaştırma yapmaya hazır olmalıdır.”

Hükümetlerin mali konsolidasyon konusunda daha kararlı olmalarının önerildiği raporda, sıkılaştırılmış para politikasının enflasyonun düşürülmesini destekleyeceği belirtildi.