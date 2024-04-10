IMF, Türkiye'yi işaret etti! 'Dünyayı olumsuz etkiliyor'

IMF'nin raporuna göre, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu G20'nin gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde yaşanan şokların küresel ekonomiyi giderek daha fazla etkilediği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 10:27
IMF, Türkiye'yi işaret etti! 'Dünyayı olumsuz etkiliyor'
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Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda yer alan G20 ülkeleri arasındaki gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin küresel ekonomiye etkilerinin değerlendirildiği bölümü kamuoyuyla paylaştı.

Raporda, 20 yılı aşkın süredir kaydettikleri yıllık ortalama yüzde 6'lık "etkileyici büyümenin" ardından Türkiye'nin de aralarında bulunduğu G20'nin gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin artık küresel ekonomik aktivitenin yaklaşık yüzde 30'unu ve küresel ticaretin yaklaşık 4'te 1'ini oluşturduğunun altı çizildi.

PAYLARI 2 KATTAN FAZLA ARTTI

Ekonomim'de yer alan habere göre, G20'nin gelişmekte olan 10 pazarındaki ekonomik büyümenin son 20 yılda sürekli olarak gelişmiş ekonomilerin büyümesinden daha iyi performans gösterdiği aktarılan raporda, Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Türkiye'nin, özellikle ticaret ve küresel değer zincirleri aracılığıyla 2000'den bu yana küresel gayrisafi yurt içi hasıladaki (GSYH) paylarını 2 kattan fazla artırarak küresel ekonomiye entegre olmaya devam ettiği ifade edildi.

ÜRETİMİ ETKİLİYOR

Raporda, Çin'de yaşanan şokların, gelişmekte olan ülkelerin üretimini yüzde 10, gelişmiş ülkelerin üretimini ise yüzde 5 etkilediği belirtildi. Raporda ayrıca aralarında Türkiye'nin de bulunduğu G20 gelişmekte olan piyasalarda yaşanan şokların ise gelişmiş ekonomilerini yüzde 4 etkilediğine dikkat çekildi.


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