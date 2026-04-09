IMF ve Dünya Bankası’ndan ortak uyarı: Gıda fiyatlarında keskin artış kapıda

9.04.2026 09:47:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
IMF, Dünya Bankası ve Dünya Gıda Programı, Batı Asya’daki savaşın etkilerini değerlendirdi. Kurumlar, küresel ekonomi ve gıda güvenliği konusunda kritik uyarılarda bulundu. Artan enerji maliyetlerinin zincirleme etkilerine dikkat çekildi.

IMF, Dünya Bankası ve Dünya Gıda Programı tarafından yapılan ortak açıklamada, kurum yöneticilerinin Batı Asya’daki savaşın küresel ekonomi ve gıda güvenliği üzerindeki etkilerini ele almak üzere bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, bölgedeki savaşın yalnızca Batı Asya’da değil, küresel ölçekte yaşamları ve geçim kaynaklarını ciddi şekilde sarstığı vurgulandı.

ENERJİ VE GIDA PİYASALARINDA SARSINTI

Batı Asya’daki çatışmaların, modern tarihte küresel enerji piyasalarında yaşanan en büyük kesintilerden birini tetiklediğine dikkat çekildi. Petrol, doğal gaz ve gübre fiyatlarında görülen sert yükselişlerin, ulaşımdaki aksaklıklarla birleşerek gıda fiyatlarını kaçınılmaz şekilde artıracağı ve gıda güvensizliğini derinleştireceği ifade edildi.

DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELER DAHA FAZLA ETKİLENECEK

Açıklamada, söz konusu gelişmelerin özellikle düşük gelirli ve ithalata bağımlı ekonomiler üzerinde daha ağır sonuçlar doğuracağına işaret edildi:

Yakıt fiyatlarındaki ani yükselişle ve gıda fiyatlarındaki olası keskin artışlar, mali alanın kısıtlı ve borç yükünün halihazırda yüksek olduğu yerlerde özellikle endişe vericidir, bu durum hükümetlerin savunmasız haneleri koruma kabiliyetini azaltır.

KRİZE KARŞI ORTAK MÜDAHALE MESAJI

IMF, Dünya Bankası ve Dünya Gıda Programı, gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceklerini ve krizden etkilenen ülkelere destek sağlamak için mevcut tüm araçların koordineli şekilde kullanılacağını belirtti.

Kurumlar, yetki alanları çerçevesinde mevcut müdahale mekanizmalarını devreye alarak yaşamları ve geçim kaynaklarını korumayı, ekonomik istikrarı desteklemeyi ve istihdam odaklı dayanıklı bir toparlanmanın temellerini atmayı hedeflediklerini açıkladı.

İlgili Haberler

Altın fiyatları yükselecek mi? Yeni tahminler açıklandı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 9 Nisan 2026 Perşembe...
Altın fiyatları yükselecek mi? Yeni tahminler açıklandı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 9 Nisan 2026 Perşembe... 9 Nisan 2026 Perşembe güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 9 Nisan 2026 Perşembe güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
Trump'tan İran'a silah satan ülkelere gümrük vergisi tehdidi: 'Muafiyet tanınmayacak'
Trump'tan İran'a silah satan ülkelere gümrük vergisi tehdidi: 'Muafiyet tanınmayacak' ABD ile İran arasında kritik bir ateşkes anlaşmasına varıldı. Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve saldırıların durdurulması kararlaştırıldı. Sürecin küresel piyasalar üzerindeki etkileri yakından izleniyor.
SGK uzmanı İsa Karakaş'tan asgari ücrete ara zam açıklaması: 'Adımların atılması artık kaçınılmaz'
SGK uzmanı İsa Karakaş'tan asgari ücrete ara zam açıklaması: 'Adımların atılması artık kaçınılmaz' SGK uzmanı İsa Karakaş, milyonlarca çalışanın ve emeklinin gözünün çevrildiği zam oranlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin açlık sınırı karşısındaki erimesine dikkat çeken Karakaş, asgari ücret için gereken reel rakamı telaffuz ederken, emeklilerin beklediği seyyanen zam için ise ekonomi yönetiminin takvimindeki kritik tarihe işaret etti. İşte temmuz zammı senaryoları ve Ankara kulislerinden son ayrıntılar...