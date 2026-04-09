IMF ve Dünya Bankası’ndan ortak uyarı: Gıda fiyatlarında keskin artış kapıda

IMF, Dünya Bankası ve Dünya Gıda Programı tarafından yapılan ortak açıklamada, kurum yöneticilerinin Batı Asya’daki savaşın küresel ekonomi ve gıda güvenliği üzerindeki etkilerini ele almak üzere bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, bölgedeki savaşın yalnızca Batı Asya’da değil, küresel ölçekte yaşamları ve geçim kaynaklarını ciddi şekilde sarstığı vurgulandı.

ENERJİ VE GIDA PİYASALARINDA SARSINTI

Batı Asya’daki çatışmaların, modern tarihte küresel enerji piyasalarında yaşanan en büyük kesintilerden birini tetiklediğine dikkat çekildi. Petrol, doğal gaz ve gübre fiyatlarında görülen sert yükselişlerin, ulaşımdaki aksaklıklarla birleşerek gıda fiyatlarını kaçınılmaz şekilde artıracağı ve gıda güvensizliğini derinleştireceği ifade edildi.

DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELER DAHA FAZLA ETKİLENECEK

Açıklamada, söz konusu gelişmelerin özellikle düşük gelirli ve ithalata bağımlı ekonomiler üzerinde daha ağır sonuçlar doğuracağına işaret edildi:

Yakıt fiyatlarındaki ani yükselişle ve gıda fiyatlarındaki olası keskin artışlar, mali alanın kısıtlı ve borç yükünün halihazırda yüksek olduğu yerlerde özellikle endişe vericidir, bu durum hükümetlerin savunmasız haneleri koruma kabiliyetini azaltır.

KRİZE KARŞI ORTAK MÜDAHALE MESAJI

IMF, Dünya Bankası ve Dünya Gıda Programı, gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceklerini ve krizden etkilenen ülkelere destek sağlamak için mevcut tüm araçların koordineli şekilde kullanılacağını belirtti.

Kurumlar, yetki alanları çerçevesinde mevcut müdahale mekanizmalarını devreye alarak yaşamları ve geçim kaynaklarını korumayı, ekonomik istikrarı desteklemeyi ve istihdam odaklı dayanıklı bir toparlanmanın temellerini atmayı hedeflediklerini açıkladı.